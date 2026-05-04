Він має значний вплив серед військового керівництва Росії. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Хто за словами європейських розвідок може спробувати зробити переворот у Кремлі?

Європейська розвідка оприлюднила дані, згідно з якими в російських елітах нібито існують побоювання щодо можливого внутрішнього перевороту.

У центрі уваги опинився колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу. У звіті зазначається, що Шойгу може розглядатися як фігура з потенційним ризиком для стабільності влади через свій вплив у військовому керівництві.

Також згадується арешт його колишнього заступника Руслана Цалікова, якого звинувачують у корупції, відмиванні коштів і хабарництві. За оцінкою авторів доповіді, такі справи можуть послаблювати позиції Шойгу та підвищувати ризики політичного тиску всередині російської еліти.

До слова. Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що в оточенні Путіна виникло серйозне протистояння. Низка проблем, які, зокрема, пов'язані з війною в Україні, посилюють проблеми у керівництва Росії, адже Кремль всіляко намагається уникнути економічного краху та розв'язати проблеми з поповненням армії, проте наразі безрезультатно.

Чому Шойгу має великий вплив у Росії?

Сергій Шойгу залишається однією з ключових фігур російської політичної системи завдяки багаторічній близькості до Володимира Путіна та впливу на силовий блок. Попри відставку з посади міністра оборони у 2024 році, він перейшов на посаду секретаря Ради безпеки Росії, зберігши доступ до ухвалення стратегічних рішень у сфері оборони та зовнішньої політики.

Його вплив значною мірою базується на особистій довірі Путіна та багаторічних неформальних стосунках. Шойгу входить до найближчого оточення президента та протягом десятиліть залишався частиною політичного та силового керівництва країни.

Крім того, він має тривалу кар'єру у владі ще з 1990-х років, коли очолив МНС і сформував його як потужну структуру. На посаді міністра оборони він контролював великі бюджети та був залучений до ключових військових кампаній РФ.

Перехід до Ради безпеки не зменшив його ролі – Шойгу продовжує впливати на стратегічні рішення та роботу військово-промислового комплексу Росії, залишаючись важливою частиною керівної еліти.

Чи можуть в Росії пройти протести, які можуть змінити керівництво Росії?

У Росії обмежили інтернет. Російський диктатор зробив це, адже побоюється за своє життя. Таке рішення вже викликало хвилю обурення. Ексречник НАТО Джеймі Ши для 24 Каналу розповів, що економічні проблеми – як наслідок після блокування інтернету – можуть створити дуже серйозну проблему для Путіна.

29 березня в кількох містах Росії вже пройшли протести через обмеження доступу до інтернету та блокування месенджера "Телеграм". Перед цим влада запровадила так звані "білі списки" сайтів, які залишаються доступними без мобільного зв'язку, переважно це державні ресурси.

У Москві на Болотній площі зібралися незадоволені рішеннями влади громадяни, однак акцію швидко розігнали силовики. ОМОН почав затримання – відомо про щонайменше 12 осіб, серед них були неповнолітні. Один із затриманих був арештований через плакат із написом "Нет войне". Подібні акції також відбулися в Єкатеринбурзі, Мурманську та Санкт-Петербурзі.