Які наслідки відключення від інтернету?

Пєсков зауважив, що всі дії влади відбуваються у "суворій відповідності до чинного законодавства", а тривалість обмежень залежатиме виключно від потреби в заходах захисту. Аргументуючи такі кроки, у Кремлі заявляють, що оскільки методи атак з боку України стають дедалі складнішими, доводиться застосовувати складні технологічні рішення у відповідь, пише російське видання The Moscow Times.

Ситуація з мобільним зв'язком у багатьох містах наразі близька до критичної. Користувачі масово скаржаться на те, що поза межами дому чи офісу користуватися інтернетом практично неможливо. Мобільне з'єднання працює вкрай нестабільно, а відносно надійний доступ до мережі можливий лише через точки Wi-Fi, пише турецьке видання Anadolu.

Особливо гостро це відчули мешканці Москви, де проблеми з підключенням тривають уже понад 5 днів, а в окремих районах столиці зафіксовано повний локальний шатдаун мобільного інтернету. Подібні труднощі спостерігаються і в Санкт-Петербурзі. Згідно з даними моніторингових проєктів, обмеження мобільного зв'язку зафіксовано вже у 62 регіонах країни.

Що дозволено "простим рускім"?

Ще однією особливістю поточної ситуації став перехід на систему так званих "білих списків" дозволених ресурсів, що вже застосовується у 58 суб'єктах федерації. Це означає, що стабільно працюють лише ті ресурси, які отримали схвалення влади: портал "Держпослуги", соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники", сервіси "Яндекса", популярні маркетплейси та офіційні сайти державних структур.

Водночас месенджери, банківські додатки та велика кількість звичних вебсайтів працюють із великими перебоями. Кількість офіційних скарг від користувачів уже перевищила позначку у 2500 звернень.

Вплив на економіку

Економічний аспект цієї цифрової ізоляції виявився надзвичайно болючим. У Кремлі визнали, що інтернет-обмеження створюють серйозні труднощі для бізнесу, і це питання має стати темою обговорення у профільних відомствах для мінімізації фінансових втрат.

Лише в Москві щоденні збитки підприємців від неможливості проводити платежі та фактичного паралічу робочих процесів оцінюють у 1 мільярд рублів на день, стверджує The Moscow Times.

Загалом за перші 5 днів блокувань економіка міста втратила від 3 – 5 мільярдів рублів.

Якщо ж аналізувати минулий рік, то загальні втрати російської економіки від уповільнення доступу до мережі, шатдаунів та блокування соціальних мереж сягнули колосальної суми у 1 трильйон рублів.

Запроваджені обмеження стали можливими після ухвалення парламентом закону, який надає Федеральній службі безпеки право блокувати доступ до інтернету за потреби.