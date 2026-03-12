Какие последствия отключения от интернета?

Песков отметил, что все действия власти происходят в "строгом соответствии с действующим законодательством", а продолжительность ограничений будет зависеть исключительно от потребности в мерах защиты. Аргументируя такие шаги, в Кремле заявляют, что поскольку методы атак со стороны Украины становятся все более сложными, приходится применять сложные технологические решения в ответ, пишет российское издание The Moscow Times.

Ситуация с мобильной связью во многих городах сейчас близка к критической. Пользователи массово жалуются на то, что вне дома или офиса пользоваться интернетом практически невозможно. Мобильное соединение работает крайне нестабильно, а относительно надежный доступ к сети возможен только через точки Wi-Fi, пишет турецкое издание Anadolu.

Особенно остро это ощутили жители Москвы, где проблемы с подключением продолжаются уже более 5 дней, а в отдельных районах столицы зафиксирован полный локальный шатдаун мобильного интернета. Подобные трудности наблюдаются и в Санкт-Петербурге. Согласно данным мониторинговых проектов, ограничения мобильной связи зафиксированы уже в 62 регионах страны.

Что разрешено "простым русским"?

Еще одной особенностью текущей ситуации стал переход на систему так называемых "белых списков" разрешенных ресурсов, что уже применяется в 58 субъектах федерации. Это означает, что стабильно работают только те ресурсы, которые получили одобрение власти: портал "Госуслуги", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", популярные маркетплейсы и официальные сайты государственных структур.

В то же время мессенджеры, банковские приложения и большое количество привычных веб-сайтов работают с большими перебоями. Количество официальных жалоб от пользователей уже превысило отметку в 2500 обращений.

Влияние на экономику

Экономический аспект этой цифровой изоляции оказался чрезвычайно болезненным. В Кремле признали, что интернет-ограничения создают серьезные трудности для бизнеса, и этот вопрос должен стать темой обсуждения в профильных ведомствах для минимизации финансовых потерь.

Только в Москве ежедневные убытки предпринимателей от невозможности проводить платежи и фактического паралича рабочих процессов оценивают в 1 миллиард рублей в день, утверждает The Moscow Times.

Всего за первые 5 дней блокировок экономика города потеряла от 3 – 5 миллиардов рублей.

Если же анализировать прошлый год, то общие потери российской экономики от замедления доступа к сети, шатдаунов и блокировки социальных сетей достигли колоссальной суммы в 1 триллион рублей.

Введенные ограничения стали возможными после принятия парламентом закона, который предоставляет Федеральной службе безопасности право блокировать доступ к интернету при необходимости.