Телеграм в Україні заблокують?

Протягом останніх років ставлення української держави до Telegram пройшло шлях від повного ігнорування ризиків до визнання месенджера інструментом ворожої розвідки. Якщо у 2022 – 2023 роках платформа була основним каналом офіційного інформування, то вже у лютому 2024 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно визнало її загрозою національній безпеці, нагадує 24 Канал.

Хронологія подій свідчить про поступове наближення обмежень:

У березні 2024 року було зареєстровано законопроєкт №11115, що спрямований на регулювання платформ спільного доступу до інформації.

Восени того ж року Національний координаційний центр кібербезпеки заборонив встановлювати Telegram на службові пристрої держслужбовців та військових, про що пише Інститут Кібербезпеки та Аналітики.

Численні аналітики та посадовці висловлювались за заборону. Так, наприклад, ми раніше писали про те, що депутат Ярослав Юрчишин закликав обмежити доступ дітей до соціальних мереж в Україні, орієнтуючись на віковий поріг у 16 років.

Однак справжнім каталізатором радикальних пропозицій став лютий 2026 року. Серія вибухів у Львові, в результаті яких загинула поліціянтка, виявила страшну правду: виконавиця теракту була завербована та отримувала інструкції через анонімний чат у Telegram.

На сьогодні ініціатива перебуває на етапі активного законодавчого опрацювання. Законопроєкт №11115 пропонує впровадити презумпцію непрозорості для платформ, які не мають представництва в Україні чи Європейському Союзі та не розкривають структуру власності. Для Telegram це означатиме заборону використання державними органами та фінансовими установами.

Також обговорюється деанонімізація власників каналів, які за охопленням прирівнюються до засобів масової інформації. Експерти зазначають, що доходи топових каналів можуть сягати 20 000 доларів США на добу, що робить цей ринок економічно значущим і вимагає сплати податків.

Верховна Рада України у четвер, 12 березня, розгляне законопроєкт про деанонімізацію користувачів у месенджері Telegram. Про це повідомила депутатка Ірина Геращенко, пише видання "Апостроф".

Чи можливо технічно заблокувати сервіс?

Думки фахівців з цього приводу розділилися. Голова профільного комітету Микита Потураєв стверджує, що повне блокування міжнародних цифрових платформ в Україні технічно реалізувати майже неможливо, оскільки в країні відсутні спеціальні інструменти для фільтрації трафіку, а користувачі легко обходять заборони через VPN, зазначає проєкт "Штаб_info".

Водночас Кирило Буданов запропонував альтернативний підхід – штучне уповільнення швидкості завантаження відео та важких файлів, щоб Telegram залишався суто месенджером, а не неконтрольованою медіаплатформою, пише РБК-Україна.

Заборона телеграм в Україні: як ставиться суспільство?

Ставлення суспільства до таких заходів лишається неоднозначним:

Згідно з опитуваннями Rating Group від лютого 2026 року, 76 відсотків українців виступають проти повного блокування месенджера, оскільки 67 відсотків громадян є його активними користувачами.

Проте 52 відсотки опитаних підтримують ідею посилення контролю з боку правоохоронних органів та деанонімізацію власників великих каналів.

Окрім законодавчого тиску, у Верховній Раді пропонують і технологічні рішення. Народний депутат Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою створення українського державного месенджера на базі застосунку "Дія". На його думку, це могло б забезпечити безпечну комунікацію для бізнесу та армії, оскільки в Telegram навіть видалені повідомлення та контакти можуть зберігатися на серверах у незашифрованому вигляді.

Зверніть увагу: раніше ми публікували розслідування групи міжнародних хакерів, відомих під назвою "The Hacker's Choice", які дослідили сервіс Павла Дурова. Вони випустили великий звіт, у якому буквально розгромили всі обіцянки про безпеку та конфіденційність.

Проблема Telegram ускладнюється й зовнішніми факторами. Росія вже оголосила про плани повного блокування платформи на своїй території у квітні 2026 року, намагаючись примусово перевести населення на підконтрольний ФСБ месенджер "MAX". Проте не всі переконані, що це відбувається через те, що месенджер не хоче співпрацювати з владою. Багато хто вбачає в цьому лише хитрий план із "замилювання очей".

Україна намагається діяти у правовому полі Європейського Союзу, орієнтуючись на стандарти Digital Services Act, що робить шлях обмежень довшим, але натомість юридично обґрунтованим. Хоча наразі важко сказати, чи Верховна Рада України телеграм заблокує, все ж ми бачимо, що певні кроки та обіцянки в цьому напрямку відбуваються.