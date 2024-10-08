Як працюють обмеження, показав голова Комітету Ради зі свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі.
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Доступ до Telegram у ВРУ заблокували
Відтепер скористатися Telegram на службових пристроях у ВРУ неможливо – доступ до месенджера заблокований.
Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях,
– написав Юрчишин.
Як працює обмеження Telegram у ВРУ / Фото Ярослава Юрчишина
"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях", – зазначав раніше нардеп.
За його словами, таким кроком мінімізують відповідні ризики.
Втім, блокування стосується лише працівників Ради та не обмежують використання Telegram в особистих цілях.