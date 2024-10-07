Про це повідомив голова Комітету Ради зі свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі.

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У Раді обмежать використання телеграму

Юрчишин розповів, що отримав розпорядження від Апарату Верховної Ради з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.

У ВРУ обмежать використання Telegram / Фото Юрчишина

Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО пропонує такі заходи:

обов'язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Блокувати доступ до комп'ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі, та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати й користуватися клієнтом Telegram на службових комп'ютерах або особистих комп'ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних і

програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях,

– зазначив народний депутат.

Додав, що цим розпорядженням мінімізують ризики. Також сказав, чи стосуються обмеження використання телеграму в особистих цілях.

Це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях,

– наголосив голова Комітету з питань свободи слова.