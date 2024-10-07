Об этом сообщил председатель Комитета Рады по свободе слова, народный депутат Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале.

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В Раде ограничат использование телеграма

Юрчишин рассказал, что получил распоряжение от Аппарата Верховной Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады.

В ВРУ ограничат использование Telegram / Фото Юрчишина

Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО предлагает такие меры:

обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;

запрет передачи данных, которые используются в работе, и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и

программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах,

– отметил народный депутат.

Добавил, что этим распоряжением минимизируют риски. Также сказал, касаются ли ограничения использования телеграма в личных целях.

Это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях,

– подчеркнул председатель Комитета по вопросам свободы слова.