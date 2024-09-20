Питання безпеки телеграму регулярно піднімається в Україні. Про те, що телеграм – загроза національній безпеці, каже очільник ГУР Кирило Буданов, громадяни публікують петиції із закликом обмежити месенджер російського походження, але водночас він залишається найпопулярнішим джерелом інформації в Україні.

Що буде з телеграмом після рішення Національного координаційного центру кібербезпеки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як і для кого обмежили телеграм

Після тривалого очікування долі телеграму в Україні, ситуація прояснилася – 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) представники Держспецзв'язку, Нацполіції, Генштабу. Міноборони, НБУ, Мінцифри, МЗС та інші учасники вирішили обмежити використання телеграму.

Зокрема, начальник ГУР Кирило Буданов заявив про обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів телеграму включно із видаленими повідомленнями та персональними даними.

Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки,

– зазначив Буданов.

Представники СБУ та ГШ ЗСУ додали, що месенджер "активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо".

Для мінімізації цих загроз вирішили заборонити встановлення та використання телеграму на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Довідково! Влітку російські користувачі телеграму зіткнулися з масштабним збоєм месенджера у великих местах. Збій стосувався лише росіян, в інших країнах із телеграмом було все гаразд. Російські активісти вважають це спробою обмеження телеграму – після уповільнення YouTube та блокування Signal.



Телеграм уже намагалися заблокувати в Росії у 2018 році, але потім розблокували. Однак після збоїв наприкінці серпня про нові спроби начебто заблокувати телеграм в державі-агресорі не повідомлялося.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків,

– мовиться у повідомленні РНБО.

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Що не роз'яснили в РНБО

Повідомлення РНБО, в якому мовиться про обмеження телеграму, не пояснило, чи буде месенджер повністю виключений з державної, військової та критичної комунікації. Як виявилося – ні. Українці й далі зможуть читати канали міністерств та органів влади у телеграмі.

Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах. Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів,

– наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Також він додав, що рішення стосується лише листування і пересилання документів через месенджер.

За словами Коваленка, рішення не забороняє держорганам, військовим формуванням тощо вести офіційні сторінки в телеграмі.

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У засіданні взяли участь представники керівного складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної поліції України, Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Національного банку України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства закордонних справ України, розвідувальних органів, керівництво регуляторних органів у сфері електронних комунікацій, а також народні депутати України.

Чи обмежать телеграм повністю і для військових

В обмеженні мовиться суто про робочі пристрої, підтвердив у коментарі 24 Каналу народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Щодо війська, то лише Ставка Головнокомандувача може встановити обов'язковість цієї рекомендації та механізми його втілення. Загалом зараз ця рекомендація доводиться до виконавців, а далі РНБО України відслідковуватиме виконання,

– пояснив нардеп.

Про обмеження телеграму для користувачів загалом по Україні також наразі не йшлося.

"На цьому засіданні не розглядалося, щоб можливість втілити такі обмеження технічно підтверджувалася профільними органами", – додав Юрчишин.

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У Верховній Раді також планують ввести деанонімізацію анонімних користувачів, якщо вони порушують певні кримінальні статті у соцмережах, зокрема, розповсюджують російську пропаганду.

Хоча обмеження телеграму на робочих пристроях нестиме мінімальні наслідки та не буде помітним для широкого користувача, рішення може стати "місцем випуску пару" для прихильників заборони телеграму.

Адже перший крок (і саме для найкритичніших користувачів) зроблено, водночас зручна комунікація влади з народом лишається, а складні технічні рішення впроваджувати не треба.

Зверніть увагу! Значну увагу в РНБО також приділили забезпеченню сталої роботи мобільного зв'язку та інтернету в умовах воєнного стану. Компанії сектору телекомунікацій постійно зазнають кібератак з боку російських хакерів.



З метою покращення взаємодії у реагуванні на такі загрози учасники підтримали ініціативу щодо створення у галузі центру обміну та аналізу інформацією про кіберзагрози з використанням кращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC. Крім того, було розглянуто питання та ухвалені рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж під час відключень електроенергії.