У ніч проти 19 серпня російські користувачі телеграму зіштовхнулися із масштабним збоєм. Популярний месенджер не працював без VPN, скаржилися здебільшого користувачі з Москви та Санкт-Петербурга. Водночас збій стосувався лише росіян, в інших країнах із телеграмом було все гаразд.

Телеграм уже намагалися заблокувати в Росії у 2018 році, але потім розблокували. Повторна спроба заблокувати месенджер, а також обмеження Signal та YouTube свідчать про те, що країна-агресорка йде північнокорейським шляхом, не лише обмежуючи інформацію ззовні, а й всередині.

24 Канал зібрав все, що відомо про другу спробу блокування телеграму в Росії, та чи може Кремль повністю заблокувати доступ росіян до популярної соцмережі. Про це, зокрема, ми запитали у керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП Ігоря Соловея.

Збій у серпні: випадковість чи нова спроба блокування телеграму в Росії

Після збою в ніч проти 19 серпня росіяни почали обговорювати на форумах в інтернеті локальний характер події. Збій відчули здебільшого мешканці двох найбільших міст – Москви та Петербурга, за межами Росії його взагалі не було. Це підтвердили дані сервісів "Сбой.рф" та Downradar.

Downdetector, що моніторить збої сайтів по всьому світу, не звітував про "падіння" телеграму.

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На думку директора некомерційного фонду "Товариство захисту інтернету" та автора телеграм-каналу "ЗаТелеком" Міхаіла Клімарєва, це тестування чи спроба блокування телеграму. Про збій у роботі месенджера повідомив і канал "Бекдор", присвячений роботі інтернету.



Графік збою телеграма / Скриншот Клімарєва

Попередній масштабний збій телеграму у найбільших російських містах стався в ніч проти 13 серпня.

Що ще заблокували в Росії та чому

Збій телеграму стався на тлі ще двох блокувань – уповільнення відеосервісу YouTube та блокування месенджера Signal.

9 серпня Роскомнагляд обмежив доступ росіян до захищеного месенджера Signal через нібито "порушення вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використання месенджера з терористичною та екстремістською метою".

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Signal – месенджер, який використовують, зокрема, українські військові. Автор каналу "ЗаТелеком" пов'язав блокування з операцією ЗСУ в Курській області – це нібито має на меті порушити зв'язок українських військових.

Я маю єдину гіпотезу, навіщо і чому: Курська область. Хтось комусь у цих ось "спецслужбах" брякнув, що ЗСУ спілкуються за допомогою Сигналу і тому було ухвалено рішення "порушити взаємодію частин противника". Методом блокування біля всієї країни,

– написав Клімарєв.

Як працює Signal Месенджер вважається одним з найбільш безпечних – він має наскрізне шифрування для дзвінків, повідомлень та обміну файлами. Це дозволяє захистити дані від перехоплення оператором чи спецслужбами. У порівнянні з іншими месенджерами Signal зберігає мінімальну кількість даних про користувача.



Після обмеження росіяни можуть далі використовувати Signal, адже там є вбудована функція "обходу цензури" через VPN.

На відміну від Signal, чати у телеграмі не захищені, і їх можна перехопити на сервері або під час передачі. Наскрізно зашифровані лише секретні чати. Це небезпечно насамперед тим, що сервери телеграму знаходяться у Росії, а для передачі мережевого трафіку месенджер використовує лише російські компанії – це RETN і LLC GLOBALNET.

Зверніть увагу! Окрім цього, компанія-розробник телеграму Telegram FZ LLC, що має офіс у Дубаї, зареєстрована в офшорі на Віргінських островах. На відміну від WhatsApp, Discord та інших месенджерів, телеграм не підзвітний жодному західному уряду.



Натомість у 2021 році російська компанія "ВТБ-Капітал" купила облігації телеграму на суму понад 1 мільярда доларів, також Telegram розміщувала облігації на Санкт-Петербурзькій фондовій біржі.

Власником 60% "ВТБ-Капітал" є російська держава. Керівник компанії – Андрій Костін, близька до Путіна людина та член вищої ради "Єдиної Росії". Інший покупець облігацій телеграму – "Альфа-Капітал" російського олігарха Михаїла Фрідмана, що перебуває під санкціями України та ЄС.

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Як відбувалася перша спроба заблокувати телеграм у Росії

У липні 2017 року в Росії набув чинності "закон Ярової", за яким телеком-оператори мають зберігати записи телефонних повідомлень та інтернет-трафік користувачів упродовж пів року. Також оператори мають зберігати ключі для розшифрування листування користувачів та надавати їх ФСБ за запитом.

У Telegram вирішили, що цю вимогу неможливо виконати технічно, оскільки ключі зберігаються на пристроях користувачів. На думку засновника телеграму Павла Дурова, вимога ФСБ суперечить російській конституції.

У жовтні 2017 року ФСБ оштрафувала телеграм на 800 000 рублів через відмову надання ключів повідомлень шести осіб, яких звинуватили у теракті в Петербурзі. Це стало приводом до майбутнього блокування телеграму, і у квітні 2018 року Таганський суд Москви дозволив блокування месенджера.

У вересні 2019 року розпочалось тестування обмежень в Уральському федеральному окрузі. Паралельно з цим громадська організація "Роскомсвобода" запустила кампанію "Битва за Telegram", в межах якої подавалися колективні позови проти блокування месенджера.



Росіяни брали участь й в офлайн-акціях, випускаючи паперові літачки у вигляді лого месенджера.

У квітні 2020 року депутати Держдуми від партії "Справедлива Росія" Федот Тумусов та Дмітрій Іонін підготували законопроєкт про припинення блокування телеграму.

Згодом його підтримав Павло Дуров, підкресливши, що месенджер "блокує десятки тисяч спроб до розповсюдження закликів до насилля та тероризму".

Мінкомзв'язку Росії не підтримало ініціативу, однак 18 червня 2020 року Роскомнагляд оголосив про зняття блокування. Водночас рішення Таганського суду про блокування не скасували. А у листопаді 2020 року Роскомнагляд навіть створив свій канал у телеграмі.

Цікаво! В Україні телеграм не заблокований попри поширення російської дезінформації та законопроєкт, який може заборонити його використання органам державної влади та місцевого самоврядування, фінансовим структурам, але не Силам безпеки та оборони.

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Чому Росія стає КНДР 2.0 та навіщо їй узагалі блокувати телеграм

Північна Корея, віднедавна союзник та партнер Росії у війні проти України, схоже, стала взірцем і в блокуванні інтернету. Власне, інтернету, як такого, ніколи й не існувало в КНДР, адже всі соцмережі та сайти вільного світу там заблоковані, є лише вузьке віконечко у світ для туристів.

А місцеві жителі послуговуються внутрішньою мережею. Ймовірно, КНДР навіть має власну соцмережу.

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Є нюанс і в порівнянні з Китаєм, де користувачі отримали можливість відносно вільно виходити в інтернет, без розписок, лише у 2007 році. Але китайський інтернет, як і культура Китаю загалом, самодостатня – там своя писемність, власні тренди та низка власних соцмереж – західних аналогів та двійників.

На відміну від Китаю та Північної Кореї, Росія проходить зворотний шлях – від вільного інтернету до обмеженого "чебурнету" (від "Чебурашки" – так у квітні 2014 року член Радфеду Максим Кавджарадзе запроновував назвати відокремлений російський інтернет).

Рештки вільного інтернету все ще дають росіянам можливість отримувати альтернативну пропаганді інформацію. "Чебурнет" дозволить владі повністю зачистити та контролювати інфопростір. Однак є інше питання – навіщо Росії знищувати власну пропагандистську мережу в телеграмі, яка працює назовні.

Інформаційний шум чи реальний план дій

Як прокоментував 24 Каналу Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, розмови про блокування телеграму в Росії – це просто інформаційний шум, який не має спільного нічого з запланованими реальними діями.

Вже не раз було так, що телеграм нібито хотіли заблокувати у Росії, але до цього нічого не призводило, не було жодних результатів, і все це перетворилося на певний фарс. Я пояснюю це тим, що люди, які реально приймають рішення, а не просто говорять, знають про цінність цього ресурсу для російської влади. І ці всі заяви – це ніщо інше, як просто залякування адміністрації телеграму та схиляння її до співпраці,

– каже Соловей.

Очільник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадує, що телеграм намагалися заблокувати, це призводило до збою, а потім – до того, що адміністрація телеграму йшла на співпрацю з центральними органами російської влади та регіональними органами влади.

"Це проявляється і в тому, що як тільки десь є якісь заворушення в Росії, опозиційні чи просто масові заворушення, то перше, що робить російська влада, вона або відключає телеграм, або телеграм зливає всі особисті дані учасників", – каже Ігор Соловей.

На його думку, це означає наявність тісної співпраці між адміністрацією телеграму як платформи та російською державою в цілому.

Цю співпрацю вони вже навіть не приховують, про неї говорять як на рівні правоохоронців, так і на рівні депутатів – було кілька заяв, що російська влада знайшла спільну мову з адміністрацією телеграму,

– додає Соловей.

За словами керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, телеграм – це зручний інструмент в руках путінського режиму, тож він не вірить що сервіс заблокують в Росії.

Соловей додав, що, до слова, під час недавньої поїздки Владіміра Путіна до Азербайджану "за дивним збігом обставин" там же перебував і творець телеграму Павло Дуров. "Чи це співпадіння – можливо, але не певен", – зауважив Соловей.

Дійсно, після розблокування представники влади Росії та її симпатики почали схвалювати телеграм:

Путін казав, що "застосунок та влада нормально взаємодіють";

у вересні 2023 року сенатор і тодішній голова комітету Радфеду з оборони та безпеки Віктор Бондарєв назвав телеграм "дружнім до Росії інформаційним простором";

у 2023 році месенджер зник з переліку боржників у Росії.

Діє й неофіційна співпраця. Під час бунту Пригожина з 15 відомих телеграм-каналів вагнерівців без збоїв працювали лише три. На початку 2024 року телеграм заблокував опозиційні канали під час протестів у Башкортостані, також телеграм блокує канали та групи на тимчасово окупованих територіях України, вочевидь за вказівкою російських спецслужб. Це канали, звідки Повітряні сили України отримували інформацію про втрати росіян та влучання по об'єктах на ТОТ.

Росіяни дійсно блокують телеграм, але "точково", виокремлюючи небезпечні для них канали, а також використовують загрозу блокування для змушування до співпраці. Однак чи зважиться влада держави-агресорки на повне блокування сервісу та чи взагалі це реально – під питанням.