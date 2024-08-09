Імовірно, YouTube у Росії поступиться VK. Зараз ролики вантажаться значно повільніше, а усі російськомовні відео з іноземного хостингу переллють на сервіс VK до осені.
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Чому в Росії заблокували месенджер Signal
Це сталося "у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях". Цікаво, що Роскомнагляд заявив про це журналістам, а на їхньому сайті немає цієї інформації.
Водночас там є дещо інше: "реєстр соціальних мереж". У нього увійшли Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Власники цих соцмереж мають моніторити контент і видаляти дитячу порнографію, "суїцидальний і пронаркотичний контент". І загалом – ту інформацію, яка становить "суспільну небезпеку". Звісно, це поняття можна трактувати дуже широко.
Нижче Роскомнагляд наводить перелік штрафів на мільйони рублів, які вже наклали на ці мережі.
У Росії можуть заборонити і WhatsApp
Це може статися восени. У корпорації VK розмірковують, на що замінити WhatsApp. Спершу думали про "VK Месенджер" як "єдиний православний месенджер", але в нього слабкі показники. Найкраще до цього надається "ТамТам".
Провели дослідження, як зробити норм месенджер, щоб він усе тягнув і міг зрівнятися з ватсапом. Ось вирішили за основу брати "ТамТам",
– повідомили виданню "Верстка" джерела у VK.