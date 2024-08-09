Вероятно, YouTube в России уступит VK. Сейчас ролики грузятся значительно медленнее, а все русскоязычные видео с иностранного хостинга перельют на сервис VK до осени.

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Почему в России заблокировали мессенджер Signal

Это произошло "в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях". Интересно, что Роскомнадзор заявил об этом журналистам, а на их сайте нет этой информации.

В то же время там есть кое-что другое: "реестр социальных сетей". В него вошли Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Владельцы этих соцсетей должны мониторить контент и удалять детскую порнографию, "суицидальный и пронаркотический контент". И вообще – ту информацию, которая представляет "общественную опасность". Конечно, это понятие можно трактовать очень широко.

Ниже Роскомнадзор приводит перечень штрафов на миллионы рублей, которые уже наложили на эти сети.

Справка. Signal считают одним из самых безопасных мессенджеров, ведь он использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что позволяет защитить сообщения от перехвата. Мессенджер использует стандартные номера сотовых телефонов в качестве идентификаторов и обеспечивает полную связь с другими пользователями с помощью сквозного шифрования. Приложения сервиса имеют механизмы, с помощью которых пользователи могут самостоятельно проверять личность своих контактов и целостность канала данных.

В России могут запретить и WhatsApp

Это может произойти осенью. В корпорации VK размышляют, на что заменить WhatsApp. Сначала думали о "VK Мессенджер" как "единственном православном мессенджере", но у него слабые показатели. Лучше всего подходит "ТамТам".

Провели исследование, как сделать норм мессенджер, чтобы он все тянул и мог сравниться с ватсапом. Вот решили за основу брать "ТамТам",

– сообщили изданию "Верстка" источники в VK.