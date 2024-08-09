Вероятно, YouTube в России уступит VK. Сейчас ролики грузятся значительно медленнее, а все русскоязычные видео с иностранного хостинга перельют на сервис VK до осени.
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Почему в России заблокировали мессенджер Signal
Это произошло "в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях". Интересно, что Роскомнадзор заявил об этом журналистам, а на их сайте нет этой информации.
В то же время там есть кое-что другое: "реестр социальных сетей". В него вошли Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Владельцы этих соцсетей должны мониторить контент и удалять детскую порнографию, "суицидальный и пронаркотический контент". И вообще – ту информацию, которая представляет "общественную опасность". Конечно, это понятие можно трактовать очень широко.
Ниже Роскомнадзор приводит перечень штрафов на миллионы рублей, которые уже наложили на эти сети.
В России могут запретить и WhatsApp
Это может произойти осенью. В корпорации VK размышляют, на что заменить WhatsApp. Сначала думали о "VK Мессенджер" как "единственном православном мессенджере", но у него слабые показатели. Лучше всего подходит "ТамТам".
Провели исследование, как сделать норм мессенджер, чтобы он все тянул и мог сравниться с ватсапом. Вот решили за основу брать "ТамТам",
– сообщили изданию "Верстка" источники в VK.