В 2022 году, вскоре после нападения на Украину, Россия заблокировала продукты компании Meta – Facebook и Instagram. Причина была прогнозируемой – "из-за экстремистской деятельности". Также государство-агрессор накладывало штрафы на Google и Википедию за "неправильное" освещение агрессии против Украины. Заблокировали также и Twitter (X).

Хотя доступ ко всем западным соцсетям россияне все же имеют через VPN, но это привело к оттоку пользователей на платформах.

Теперь настала очередь YouTube.

Но в его случае россияне пошли другим путем – они замедляют работу сайта до 128 килобит в секунду. Этого хватит только на прослушивание аудио или просмотра видео в качестве 240 пикселей. Больше не получится.

Что означает замедление YouTube в России, заблокируют ли его полностью и что будет дальше с сервисом – читайте в материале 24 Канала.

Что предшествовало замедлению YouTube

Россия шла к блокировке YouTube уже несколько лет, начиная с полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предлагал блокировать доступ к YouTube решениями Роскомнадзора и генпрокуратуры. Позже российская Минцифра отрицала планы по блокировке видеосервиса.

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Тем не менее начали появляться двойники YouTube. В августе 2023 года работники провайдера "Ростелеком" получили письма с просьбой протестировать сервис-двойник YouTube под названием ytonline.ru. Он почти полностью вобрал контент сервиса Google, но с возможностью фильтрации "нежелательного" для россиян контента. В сентябре начались проблемы с доступом к ютубу из временно оккупированного Крыма, что могло быть подготовкой к будущей блокировке.

Интересно. Среди других аналогов YouTube в России – имеются сервисы VK Видео (запущена в 2021 году на основе соцсети VK) и RuTube, а также новая "Платформа". Если старые сервисы имеют большую аудиторию, сложившуюся за почти 20 лет, то новые вряд ли могут конкурировать с YouTube, что имел в 2022 году аудиторию в 48-миллионов в день.

В 2024 году намеки на блокировку YouTube стали более предметными. "Ростелеком" предупредил о возможности сбоев в работе оборудования Google, что может повлиять на качество YouTube в России. Речь идет о системе Google Global Cache (GGC), которая отвечает за кэширование и скорость загрузки сервисов Google, в частности YouTube.

Крупный сбой в работе YouTube в России произошел в ночь на 1 августа. По данным Downdetector, больше всего жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Новосибирской области, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Красноярска, Владивостока и др.

Как россияне читают заблокированные соцсети В 2022 году Россия заблокировала сервисы Meta. За это время число пользователей Instagram в стране снизилось в 5,7 раза – до 6,8 миллиона в день, а Facebook – в 6,5 раза, до 1,4 миллиона. Хотя есть возможность пользоваться соцсетями через анонимайзер VPN, который предоставляет доступ через трафик других стран, Роскомнадзор регулярно сообщает об удалении из App Store и Google Play десятков VPN-приложений. Таким образом регулятор усложняет россиянам доступ к заблокированным соцсетям.

Зачем в России замедляют YouTube

Председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн 25 июля в своем телеграм-канале анонсировал дальнейшее замедление YouTube до 70% от нормальной скорости. По его словам, "деградация" сервиса – шаг власти, направлен на администрацию ресурса. Так ее должны заставить "подчиняться российским законам".

""Деградация" YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который, по-прежнему, считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Неслучайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", – отметил Хинштейн.

Он добавил, что замедление пока будет касаться только десктопной версии. И пригрозил YouTube нехорошими последствиями, если компания не изменит отношение к России и контенту ее пропагандистов.

Снова подчеркну: все, происходящее, является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более чем активно,

– написал российский чиновник.

Однако на следующий день Хинштейн изменил позицию и объяснил замедление сервиса исключительно "отказом Google заниматься своими российскими серверами". Впрочем, официального заявления об ограничении YouTube от министерств или регуляторов России еще не было.

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Российские власти уже донесли до крупнейших операторов замедление скорости загрузки видео на YouTube до 128 килобит в секунду, пишет Meduza со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке России. Тот же источник в июле отметил, что замедление YouTube связано именно с действиями Роскомнадзора, а не из-за якобы сбоев оборудования Google.

По данным источника Meduza, российские власти пока решили не блокировать сервис полностью. Также в телеграм-канале "Русский ритейл и бизнес" опубликовали скриншот интернет-провайдера "ОНС24", где говорится о замедлении YouTube до "недопустимых скоростей" и вероятном закрытии всех сервисов Google в России.

Обратите внимание! В 2022 году компания Google прекратила обслуживание серверов на территории России из-за санкций и невозможности оплаты услуг. Монетизация видео внутри России уже не работает, но российские авторы могут получать деньги за зарубежные просмотры, в частности из Украины.

Источник издания считает, что замедление – это попытка вызвать реакцию у Google. О дальнейших планах по видеосервису информатору неизвестно.

Будут ли еще снижать – ну, если они хотят, чтобы ютуб просто открылся и приносил боль, то это идеальный расклад. Можно опять же говорить: "Мы не заблокировали, он же как-то продолжает работать",

– говорит источник.

Что говорят в Google

В сообществе Google в России говорят, что замедление скорости может произойти из-за выхода серверов из строя, однако это не могло бы иметь такого масштаба. Также причиной замедления там называют санкции в отношении России из-за войны против Украины. Однако причина нынешних проблем – именно действия провайдеров.

Сейчас YouTube не имеет законных оснований для блокировки на территории России. YouTube регулярно получает запросы от правоохранительных органов на блокировку контента. Если этот контент не нарушает правила YouTube, его просмотр и демонстрация запрещается к показу на территории страны, что соответствует статье 15.3 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "Об информации, информационных технологиях и защите информации",

– утверждают в сообществе.

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В Google говорят, что сейчас работают над способом обхода российских блокировок и советуют пользователям включить экспериментальный протокол "QUIC". Для этого в Google Chrome надо ввести в адресной строке chrome://flags/#enable-quic и выбрать "Enabled".