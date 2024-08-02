В России сбои в работе YouTube попытались объяснить устаревшим оборудованием компании Google, из-за которого она не может должным образом кэшировать данные, сообщает Техно 24.

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Google опровергла эти заявления и отметила, что проблемы в России "не являются следствием каких-либо технических проблем" с их стороны.

Мы знаем, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны,

– отметили в компании.

Блокировка YouTube в России

Очевидно, что власти России пытаются заблокировать работу YouTube в стране. Они прибегают к так называемому "замедлению работы" сервиса, которое ранее уже было применено в отношении Twitter (теперь X) и Telegram.

Технические данные во время сбоя указывали на скорость соединения примерно 322 Кбит/с, а значение буферизации равнялись нулю. Для сравнения, в июле при аналогичных условиях буферизация видео с разрешением 1080p длилась не менее 50 секунд. Скорость соединения с сервисом неуклонно снижалась, упав с 8,5 Мбит/с 25 июля до 918 Кбит/с 30 июля.