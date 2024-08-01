Вероятнее всего перебои в работе YouTube связаны с его блокировкой в России, о которой говорят уже более года, информирует Техно 24. И хотя официально это называют "замедлением работы сервиса", на практике многие россияне сталкиваются со сложностями в работе как самого YouTube, так и некоторых других услуг.

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Согласно информации сервиса Downdetector, агрегатор сообщений о сбоях, получил пик в более 500 жалоб на сбои в работе YouTube.

Большинство пользователей (48%) сообщали о проблемах, касающихся только веб-сайта платформы, тогда как 23% жаловались на общий сбой в функционале YouTube.

Больше всего пострадали жители Московского региона, за ним следует значительное количество жалоб из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Ростовской области.

Блокировка YouTube в России

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможном "замедлении работы YouTube". В последнюю неделю июля местные российские операторы также сообщили о возможных проблемах с видеосервисом.

В России пытаются объяснить ситуацию тем, что оборудование Google устаревшее, претерпело естественный износ и компания не может справиться с кэшированием. Как следствие, скорость работы YouTube в России может снизиться от 40% до 70% в ближайшие дни.

Несмотря на эти проблемы, YouTube остается очень популярным в России. С 22 по 28 июля 82,5 миллиона россиян в возрасте от четырех лет и старше использовали платформу, что больше, чем 82,1 миллиона за предыдущую неделю и 80,6 миллиона за аналогичный период прошлого года.

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Несмотря на блокировку сервиса в России, российские пользователи продолжают полагаться именно на YouTube и не спешат переходить на российские суррогаты в виде VK Video и других местных аналогов.