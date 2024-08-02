Управление информационных технологий и связи страны опубликовало решение на своем сайте, но не указало ни причин, ни срока действия запрета.

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Этот шаг последовал за заявлением, сделанным в среду Фахреттином Алтуном, директором по коммуникациям администрации президента Турции, который раскритиковал Instagram за блокировку постов с соболезнованиями в связи с убийством Исмаила Хании, высокопоставленного чиновника палестинской боевой группировки ХАМАС.

"Это цензура, чистая и простая", – заявил Алтун. Он добавил, что Instagram не ссылался ни на какие нарушения политики пользования сервисом, чтобы оправдать свои действия.

Meta Platforms Inc., материнская компания Instagram, пока никак не отреагировала ни на запрет, ни на комментарии Алтуна.

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Внезапное ограничение доступа к Instagram вызвало широкое беспокойство среди пользователей и защитников цифровых прав, которые призывают к прозрачности и восстановлению доступа.