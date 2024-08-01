Что происходит

Как можно увидеть из многочисленных скриншотов, которые сами пользователи публикуют в соцсетях, оповещения поступают в виде обычных сообщений от самой компании. В них отмечается, что происходит "новая активация", в рамках которой вы "сейчас получите звонок с кодом активации". Номер телефона, который вам звонит, при этом и является кодом активации.

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Если вы не делали никаких попыток войти в свой аккаунт на компьютере или другом смартфоне, вам не стоит никоим образом реагировать на такие звонки. Это встроенная система безопасности, которая требует ввода дополнительного кода для новой авторизации, которую делает неизвестное лицо. Пользователи, у которых была настроена двухфакторная аутентификация и указана почта для восстановления, получили уведомление на электронный ящик, другие же получили его в приложении.

Что нужно сделать

Для лучшей безопасности следует сделать несколько действий:

Откройте приложение Viber.

Перейдите на вкладку "Дополнительно" и выберите "Параметры".

Зайдите в раздел "Конфиденциальность".

Нажмите на пункт "Двухэтапная проверка". Если она включена, вам больше ничего не нужно делать. Если вы еще не настроили ее, обязательно сделайте это, следуя инструкциям на экране. В таком случае, даже если злоумышленники будут знать ваш номер, они не смогут войти в аккаунт.

Обратите внимание: никогда не сообщайте никаких временных кодов лицам, которые звонят вам и представляются службой безопасности, работником банка или кем-либо другим. Это может быть попытка получить доступ к вашим соцсетям, банковских приложений или мессенджеров.

Проверьте текущие авторизации

Также обязательно проверьте, какие устройства уже подключены к вашему аккаунту. Для этого перейдите в "Параметры" – "Учетная запись – "Компьютеры и планшеты". Если там нет ни одного устройства, то есть страница пустая и показывает просто картинку и ссылку – у вас нет никаких других подключений, о которых вы не знаете. Если же вы видите в списке устройство, с которого не заходили, воспользуйтесь кнопкой "Отключить", чтобы отсоединить неизвестного пользователя от вашей страницы.

Обратите внимание: злоумышленники не смогут прочитать ваши личные чаты, даже если войдут, поскольку Viber использует шифрование, которое сохраняет сообщения только на вашем устройстве, а не на своих серверах, откуда их можно было бы загрузить. Однако доступ к аккаунту означает, что неизвестный может отправлять от вашего имени сообщения вашим контактам.

Комментарий компании

Представители мессенджера прокомментировали 24 Каналу ситуацию вокруг попыток взлома аккаунтов пользователей:

"Пользователи получили такое сообщение из-за активности злоумышленников, направленной на создание дополнительной нагрузки на нашу инфраструктуру. Viber обнаружил эту подозрительную активность и заблокировал попытки. Поскольку мы являемся глобальной платформой с сотнями миллионов пользователей, такие злонамеренные попытки являются частью нашей повседневной работы и не являются чем-то новым. Нет причин для беспокойства. Мы постоянно принимаем меры для выявления и блокировки таких злонамеренных попыток", — заявили в компании Rakuten Viber.