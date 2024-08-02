Управління інформаційних технологій і зв'язку країни опублікувало рішення на своєму веб-сайті, але не вказало ні причин, ні терміну дії заборони.

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Цей крок послідував за заявою, зробленою в середу Фахреттіном Алтуном, директором з комунікацій адміністрації президента Туреччини, який розкритикував Instagram за блокування постів зі співчуттями у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ханії, високопосадовця палестинського бойового угруповання "ХАМАС".

"Це цензура, чиста і проста", – заявив Алтун. Він додав, що Instagram не посилався на жодні порушення політики користування сервісом, щоб виправдати свої дії.

Meta Platforms Inc., материнська компанія Instagram, поки ніяк не відреагувала ні на заборону, ні на коментарі Алтуна.

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Раптове обмеження доступу до Instagram викликало широке занепокоєння серед користувачів і захисників цифрових прав, які закликають до прозорості та відновлення доступу.