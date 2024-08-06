Похожая ситуация когда-то была с телеграммом, но ограничить доступ к нему так и не смогли. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что попытки замедлить YouTube могут привести к плохим последствиям.

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Что может заставить Путина закрыть доступ к YouTube

Видеохостинг работает плохо на стационарных компьютерах, но с телефонов и планшетов россияне все-таки могут просматривать видео. Более того, населения привыкло использовать VPN – это сервис, который скрывает IP-адрес.

Российские власти всеми силами пытаются запретить и VPN. Даже доходит до уголовной ответственности за его использование. Вообще в России абсолютно за все пугают уголовной ответственностью,

– отметила Ольга Курносова.

Сегодня интернет стал возможностью "выпустить пар". Если этого не будет, то, возможно, российская молодежь решится выйти с протестом на улицы. Поэтому вряд ли интернет в России полностью закроют.

В Кремле боятся протестных настроений. Более того, если не удастся начать переговоры с Украиной, то вполне реальной будет новая волна мобилизации. Если к этому еще добавить закрытие YouTube, то все выглядит очень непросто,

– отметила российская оппозиционерка.

Стоит заметить, что выплаты за подписание контракта в России выросли. Только в Санкт-Петербурге предлагают 2 миллиона рублей. Деньги – единственный способ мотивировать людей вступить в армию, но даже несмотря на это, желающих не так много.

"Очередей в военкоматы, о которых когда-то рассказывали, нет. Мигранты уже заканчиваются. поэтому Россия и заговорила о переговорах", – добавила Ольга Курносова.