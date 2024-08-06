Схожа ситуація колись була з телеграмом, але обмежити доступ до нього так і не змогли. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що намагання сповільнити YouTube можуть призвести до поганих наслідків.

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Що може змусити Путіна закрити доступ до YouTube

Відеохостинг працює погано на стаціонарних комп'ютерах, але з телефонів і планшетів росіяни все-таки мають змогу переглядати відео. Ба більше, населення призвичаїлось використовувати VPN – це сервіс, який приховує IP-адресу.

Російська влада всіма силами намагається заборони й VPN. Навіть доходить до кримінальної відповідальності за його використання. Взагалі у Росії абсолютно за все лякають кримінальною відповідальністю,

– зауважила Ольга Курносова.

Сьогодні інтернет став можливістю "випустити пару". Якщо цього не буде, то, можливо, російська молодь наважиться вийти з протестом на вулиці. Тому навряд чи інтернет у Росії повністю закриють.

У Кремлі бояться протестних настроїв. Ба більше, якщо не вдасться почати переговори з Україною, то цілком реальною буде нова хвиля мобілізації. Якщо до цього ще додати закриття YouTube, то все виглядає дуже непросто,

– наголосила російська опозиціонерка.

Варто зауважити, що виплати за підписання контракту у Росії зросли. Лише у Санкт-Петербурзі пропонують 2 мільйони рублів. Гроші – це єдиний спосіб мотивувати людей вступити в армію, але навіть попри це, охочих не так багато.

"Черг у військкомати, про які колись розповідали, немає. Мігранти вже закінчуються. тому Росія і заговорила про переговори", – додала Ольга Курносова.