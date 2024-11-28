Коли ж почнеться справжня зима, – в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Зима в Україні

Синоптикиня розповіла, що за цими переходами переважно агрометеорологічні відділи слідкують. Наголосила, це дуже важливо.

Скоріш за все, настання метеорологічної зими десь буде збігатися з календарною зимою в певних регіонах. Однак ще будемо дивитися. На цьому тижні ще ні, не почнеться. А вже з наступного тижня, скоріш за все, десь можуть бути переходи,

– зазначила Наталія Птуха.

В Укргідрометцентрі пояснили, що метеорологічна зима настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів. Вона має утримуватися такою кілька днів поспіль.

Зазвичай метеорологічна зима настає на Сході 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі 2 – 10 грудня.