Когда же начнется настоящая зима, – в интервью 24 Каналу ранее рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Зима в Украине

Синоптик рассказала, что за этими переходами преимущественно агрометеорологические отделы следят. Подчеркнула, это очень важно.

Скорее всего, наступления метеорологической зимы где-то будет совпадать с календарной зимой в определенных регионах. Однако еще будем смотреть. На этой неделе еще ни, не начнется. А уже со следующей недели, скорее всего, где-то могут быть переходы,

– отметила Наталья Птуха.

В Укргидрометцентре объяснили, что метеорологическая зима наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. Она должна удерживаться такой несколько дней подряд.

Обычно метеорологическая зима наступает на Востоке 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в лесостепи 26 ноября – 5 декабря, на Полесье 2 – 10 декабря.