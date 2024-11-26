Какой погоды ждать в декабре, – тепла или сильных морозов, и будет ли много осадков в первый месяц зимы, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на декабрь 2024: прогноз на месяц

Синоптик отметила, по данным мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что в этом году декабрь будет близким к норме. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не ожидаем. Как раз-таки ожидаем близкие к климатической норме, более классическая зимняя погода,

– отметила Наталья Птуха.

Согласно климатическими характеристиками, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Однако в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.



Абсолютный максимум составляет +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков также ожидается в пределах нормы. В частности, 34 – 78 миллиметров. Однако, в горных районах 81 – 105.

Единственное, что, возможно, меньше осадков, по крайней мере в начале декабря, в дальнейшем мы еще не можем говорить, но у нас опять же, поскольку антициклон, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков,

– отметила синоптик.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде на последние дни осени и зиму в Украине уже скоро читайте на сайте 24 Канала.