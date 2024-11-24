Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Вера Балабух в интервью "Говорит Суханов", сообщает 24 Канал.
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Погода на зиму в Украине
Метеоролог отметила, на протяжении последних лет зимы в Украине стали значительно теплее, чем были в 60 – 80-х прошлого века.
Особенно теплым стал январь. Мы видим, что его температура повысилась где-то на 3 градуса. А если мы ожидаем, что в этом году будет еще на 2 градуса выше, – это +5 градусов, то это практически такая температура, как наблюдается в конце ноября,
– подчеркнула Вера Балабух.
Добавила, если говорить о Киеве, температура может уже быть в пределах ± 5 градусов. По мнению экспертов это довольно-таки неплохо.
В то же время Балабух подчеркнула, стоит иметь в виду, это не означает, что обязательно в течение этого периода будут такие высокие значения температуры. Сейчас речь идет о так называемых климатических прогнозах, – какая погода будет преобладать в течение этого периода.
Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее,
– подчеркнула метеоролог.
Добавим, ранее в интервью 24 Каналу Вера Балабух рассказывала, в целом ожидается, что зима в Украине будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может превысить норму на 2 градуса. Однако резкие понижения температуры и заливы арктического холода также возможны.
Прогноз погоды на трое суток
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что в восточных областях 24 ноября умеренный (в Донецкой и Луганской местами значительный), 25 – 26 ноября местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега.
- На остальной территории без осадков. Только в Карпатском регионе, днем 26 ноября на Западе ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега, гололед.
- На дорогах страны, кроме Юга, местами гололедица. 24 ноября на Юго-Востоке и в Карпатах местами порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Ночью -1 – -7 градусов, 24 ноября на Востоке, 25 – 26 ноября на Западе, днем в Украине от -3 до +2 градусов. На Юге, 25 – 26 ноября и в западных областях 0 – +6 градусов.