Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН Віра Балабух в інтерв'ю "Говорить Суханов", повідомляє 24 Канал.
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Погода на зиму в Україні
Метеорологиня зауважила, упродовж останніх років зими в Україні стали значно теплішими, ніж були у 60 – 80-х роках минулого століття.
Особливо теплим став січень. Ми бачимо, що його температура підвищилась десь на 3 градуси. А якщо ми очікуємо, що в цьому році буде ще на 2 градуси вище, – це +5 градусів, то це практично така температура, як спостерігається в кінці листопада,
– наголосила Віра Балабух.
Додала, якщо говорити про Київ, температура може вже бути в межах ± 5 градусів. На думку експертів це досить-таки непогано.
Водночас Балабух наголосила, варто мати на увазі, що це не означає, що обов'язково протягом цього періоду будуть такі високі значення температури. Наразі йдеться про так звані кліматичні прогнози, – яка погода переважатиме протягом цього періоду.
Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими,
– зазначила метеорологиня.
Додамо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух розповідала, загалом очікується, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси. Однак, різкі зниження температури й затоки арктичного холоду також можливі.
Прогноз погоди на три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що у східних областях 24 листопада помірний (на Донеччині й Луганщині подекуди значний), 25 – 26 листопада місцями невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу.
- На решті території без опадів. Тільки в Карпатському регіоні, вдень 26 листопада на Заході очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.
- На дорогах країни, крім Півдня, місцями ожеледиця. 24 листопада на Південному Сході та в Карпатах подекуди пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі -1 – -7 градусів, 24 листопада на Сході, 25 – 26 листопада на Заході, вдень в Україні від -3 до +2 градусів. На Півдні, 25 – 26 листопада і в західних областях 0 – +6 градусів.