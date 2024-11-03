Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух. Також метеорологиня відповіла, чи будуть цього року на Сході сильні морози.

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Морози на Сході України

Експертка зазначила, ймовірно, що й цей рік не буде винятком. І найнижча температура повітря знову спостерігатиметься у східних областях і на високогір'ї Карпат.

Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря,

– наголосила Віра Балабух.

До речі, загалом зима в Україні очікується теплою. Так, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.

Метеорологиня зауважила, що упродовж останніх років у нас спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку.

"За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – сказала Віра Балабух.

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