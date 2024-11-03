Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух. Также метеоролог ответила, будут ли в этом году на Востоке сильные морозы.
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Морозы на Востоке Украины
Эксперт отметила, вероятно, что и этот год не будет исключением. И самая низкая температура воздуха снова будет наблюдаться в восточных областях и на высокогорье Карпат.
Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха,
– отметила Вера Балабух.
Кстати, целом зима в Украине ожидается теплой. Так, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.
Метеоролог отметила, что на протяжении последних лет у нас наблюдается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.
"За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – сказала Вера Балабух.
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Погода на ноябрь 2024
- Вера Балабух рассказала, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- В то же время эксперт отметила, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. Мол, достоверно узнать, каких значений может достигать температура воздуха, можно только за 5 суток.
- Также метеоролог ответила, будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди.
- "О том когда будут осадки, какую они будут иметь интенсивность и продолжительность, можно сказать также только за 5 суток. Поэтому спрогнозировать сейчас будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди невозможно", – подчеркнула Балабух.