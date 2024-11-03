Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух. Также метеоролог ответила, будут ли в этом году на Востоке сильные морозы.

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Морозы на Востоке Украины

Эксперт отметила, вероятно, что и этот год не будет исключением. И самая низкая температура воздуха снова будет наблюдаться в восточных областях и на высокогорье Карпат.

Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, целом зима в Украине ожидается теплой. Так, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.

Метеоролог отметила, что на протяжении последних лет у нас наблюдается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.

"За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – сказала Вера Балабух.

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