Умеренный климатический пояс, в пределах которого расположена почти вся территория Украины, предусматривает существенную разницу температур в разное время года. Этот факт просто не может не сказываться на ходе войны, которая до сих пор продолжается на нашей территории.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что зимой воевать значительно сложнее, чем в более теплые времена года. Но в чем именно заключается эта сложность и чего ждать от фронта зимой, 24 Канал разбирался вместе с военными и специалистами Вооруженных сил Украины.

Также интересно Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС

Влияние погоды на фронт

Возможно, этот факт кого-нибудь удивит, но одним из ключевых аспектов планирования удачных военных операций является осведомленность в метеорологической обстановке. В Украине этим вопросом занимается Гидрометеорологическая служба командования Сил поддержки ВСУ. Об особенностях работы службы нам рассказал ее руководитель – полковник Рафиль Мусин.

Военнослужащий отмечает, что метеослужба всегда играла важную роль в любых войнах. Впрочем, в нынешней войне она еще больше усилилась из-за массового применения современных и технологических видов вооружения.

Особенно это беспилотники. Но практически все обращаются в метеослужбу. Все вылеты авиации, полеты беспилотников – все начинается с анализа погодных условий,

– объясняет Рафиль Мусин.

Похожая ситуация и с наземными силами. В частности, полковник отметил, что в результате дождей и мокрого снега усложнилось передвижение военной техники.

"Это все тормозит планы командования. Поэтому нужно сейчас проводить анализы и давать новые рекомендации по дальнейшим погодным условиям", – рассказывает командующий Гидрометеорологической службы.

По его словам, командующий любого уровня сейчас должен знать ситуацию по погодным условиям и одобрять свои решения, учитывая ее.

Наибольшие объемы работы у метеослужбы приходятся именно на переходные периоды между зимой и летом. Ведь в этот период наблюдается высокая облачность, обилие осадков, низкая видимость.

Летом главной угрозой являются грозы и грады, а зимой морозы и сильные снегопады. А вот в переходные периоды все эти явления – высокая облачность, большое количество осадков, низкая видимость – почти постоянны,

– объяснил Рафиль Мусин.



Рафиль Мусин / Фото АрміяInform

Влияние зимы на применение техники

Если говорить о бронетехнике и беспилотниках, то для их применения наиболее неблагоприятными погодными условиями являются середина осени или весенняя оттепель. Этот период связан с высокой влагой и частыми болотами.

Болото ощутимо снижает проходимость бронетехники, в том числе колесной. А благодаря нашим партнерам значительная часть бронетехники Вооруженных Сил именно колесная – это, например, французские AMX-10, австралийские Bushmaster PMV, американские HMMWW и многие другие.

Все основные дороги на линии разграничения либо уничтожены, либо заминированы. Так что много приходится двигаться через поля. В период дождей это настоящий вызов для бронетехники, которая теряет свою проходимость,

– объяснил Рафиль Мусин.

Туман и частые дожди в переходный период затрудняют и использование дронов. Такие условия ощутимо снижают видимость беспилотников, вместо этого повышая возможность их потери.

В то же время значительно более благоприятен для бронетехники и дронов период зимы, когда земля подмерзает, а влажность воздуха падает. Исключение – сильные снегопады или морозы так же усложняют использование беспилотников.

А вот по поводу работы артиллерии – здесь ситуация совсем другая. Зимние морозы ощутимо усложняют работу артиллерии.

Как объяснил 24 Каналу офицер артиллерии одной из бригад, самым худшим – является то, что в мороз уменьшается дальность стрельбы. То есть сами пушки теряют в своей дальности за счет подмерзания пороха.

В общей сложности из-за морозов артиллерия может потерять в дальности своей стрельбы до 1 километра. А для артиллерии – это очень много,

– объяснил полковник ВСУ.

Еще одна проблема – во время морозов пушки становятся значительно менее маневренными. Если это буксируемая гаубица, ее очень сложно буксировать. Например, когда бойцы заезжают на новую позицию, обязательно нужно частично подкопать пушку, чтобы ее скрыть, а копать замерзшую почву – очень сложно.

Кроме того, во время стрельбы эта гаубица будет двигаться и сама будет закапываться в грунт. Если нужно переехать на другое место – потом сложно эту пушку достать из примерзшего грунта. Нужна тяжелая техника типа "Урала" или "КамАЗа". А это всегда движение, которое привлекает внимание,

– объясняет нам офицер.

Похожая ситуация и с самоходными артиллерийскими установками. Под САУ также необходимо выкопать хотя бы небольшое углубление.

А там ну просто обязательно собирается вода, которая во время морозов замерзнет. Соответственно, на этом льду замерзнут и твои гусеницы. Тогда ты просто или не сможешь двинуться, а если и сможешь, то там и оставишь замерзшие гусеницы,

– рассказал артиллерист.



Уничтожена колонна российской техники, зима 2022 – 2023 годов / Скриншот с видео 72 ОМБр

Зима – настоящий вызов для пехоты

К сожалению, больше всего зима влияет на пехоту – тех парней и девушек, которые на фронте делают больше всего работы. И главной проблемой является именно мороз. Пожалуй, прошлой зимой все видели фото с обмороженными конечностями бойцов.

Во-первых, в окопе банально нет места для активного движения, чтобы хоть чуть-чуть согреться благодаря активности.

А во-вторых, современные технологии, которыми также владеет и враг, усложняют и возможность согревания с помощью, например, буржуек.

Если в прошлом году, в некоторых случаях, в блиндаже рядом с окопом еще можно было согреваться буржуйкой, то с активизацией использования врагом дронов, в том числе и FPV-камикадзе, это стало совершенно невозможным. Дым от использования буржуйки сразу же демаскирует позицию на огромное расстояние и делает ее целью для врага.

Такие условия – это буквально палка о двух концах. Они одновременно грозят возможностью боевых или же небоевых потерь для войска. В этих условиях приходится искать новые методы, чтобы согреться.

Впрочем, хотя бы частично решить эту проблему, могут неравнодушные украинцы. В этом могут помочь окопные свечи и химические грелки для конечностей. Поэтому, когда есть такая возможность – поддержите наших военных таким образом.

Как Украина может использовать зиму в свою пользу

После наступательной кампании Сил обороны Украины в течение мая – сентября 2023 года свое масштабное наступление широким фронтом начала российская армия. Впрочем, выбрали они для этого довольно неудачное время. Так, например, новая волна наступления на Авдеевку началась в середине октября – именно в период осенних дождей и перед наступлением зимних морозов.

Как следствие, часть российских войск погрязла в болоте, что привело к многочисленным потерям среди оккупантов. Это не значит, что оборона для Украины стала совсем простой задачей, но этот факт помог украинским защитникам.

Также Генеральный штаб недавно подтвердил формирование плацдарма на левом берегу Херсонской области. И в этом вопросе зимняя погода может быть даже полезна, считает полковник Рафиль Мусин.

Он объяснил, что для того, чтобы хоть как-то контролировать этот процесс, врагу нужны все возможности разведки. Это необходимо, чтобы корректировать артиллерию и другие средства поражения, чтобы не допускать переброски украинских войск.

В то же время плохие погодные условия осложняют применение беспилотников. Это создает дополнительные возможности для наведения переправ через Днепр.

Вообще этим занимаются инженерные войска, а они всегда положительно реагируют на плохие погодные условия с низкой облачностью и высоким уровнем осадков. Ведь над ними не летают беспилотники, поэтому враг может их даже не видеть,

– рассказал Рафиль Мусин.

Влияние украинской природы на фронт

Не секрет, что наступление – это практически всегда сложнее, чем оборона. И большую роль в этом играет природа местности, где происходит наступательная или оборонительная операция. Не исключением является и украинская природа. Есть несколько природных факторов, которые усложняют возможность наступательных действий.

Болотистая и лесная местность

Болотистая местность, как уже отмечалось выше, довольно затрудняет передвижение техники. Именно с этой проблемой столкнулись российские военные, которые начали полномасштабное вторжение в конце зимы 2022 года, под конец не слишком холодного февраля.

Особенно серьезно эта проблема помешала врагу на Севере – речь об украинском Полесье. Болотистая и лесистая местность несколько сдержала темпы российского наступления и фактически сделала невозможным передвижение за пределами основных трасс.

Как следствие, большие колонны российской техники, двигавшиеся по очевидным маршрутам, становились легкой мишенью для украинских средств поражения – прежде всего артиллерии, авиации и ударных беспилотников.



Российская колонна, которая двигалась в сторону Киева / Фото Maxar Technologies

В настоящее время одним из самых сложных участков фронта являются леса Кременной. Очень ограниченная видимость в лесу усложняет ведение любых операций – в любой момент случайно можно наткнуться на врага.

Степь и большое количество сельскохозяйственных земель

В таких условиях очень сложно оставаться незаметным для противника. В открытом поле банально негде спрятаться. В таких же местах проще вести разведку с помощью беспилотников, и обычно они плотно простреливаются артиллерией.

В частности, эти условия помешали украинскому наступлению летом 2023 года. Поля не стали бы такой серьезной проблемой для Сил обороны, если бы наступление было настолько стремительным, как Слобожанская операция в сентябре – октябре 2023 года.

Впрочем, в дополнение к открытой местности, препятствием для украинских сил стали хорошо укрепленные позиции врага. Кроме того, россияне плотно заминировали поля рядом с линией столкновения. Как следствие, вместо стремительного наступления украинские войска погрязли в позиционных боях с постепенным продвижением.

Сейчас на этих же направлениях пытаются контрнаступать и вернуть себе утраченные позиции российские войска. Поэтому у них есть огромные шансы столкнуться с теми же проблемами, которые летом возникли у Сил обороны.

Большая речная сеть

В Украине действительно большая сеть рек. Впрочем, если много небольших рек не представляют серьезных проблем, то такие реки как Северский Донец и Днепр в 2022 году серьезно навредили россиянам.

Так, во время попыток форсирования Северского Донца в мае 2022 года россияне потеряли около 100 единиц возле участка Дроновка – Серебрянка – Белогоровка. Кроме того, уничтожены были и около 400 оккупантов.



Уничтоженная российская техника возле Северского Донца / Фото 80 ОДШБр

На Херсонщине российские войска относительно легко смогли перейти Днепр. Впрочем, в дальнейшем самая большая река Украины помешала оккупантам удержаться на правом берегу.

Украинские военные взялись комплексно уничтожать вражескую логистику в течение многих месяцев, постепенно оттесняя россиян в сторону Днепра. В итоге врагу не осталось ничего, кроме как бежать на левобережье Херсонщины.

Сейчас Днепр уже является препятствием для украинской морской пехоты, которая пытается закрепиться на левом берегу.

Остается надеяться, что украинская зима действительно станет надежным помощником для наших военных.

Обратите внимание! Чтобы приблизить победу, важно регулярно поддерживать украинских военных. Именно для этого работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете сборы на нужды украинских военных.