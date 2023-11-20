В колонке Сергей Наев подробнее рассказал об этом. В рассказе о том, как наши защитники останавливали оккупантов на Изюмском направлении весной 2022 года, он вспомнил, что "враг решил продвинуться через Северский Донец на участке Дроновка-Серебрянка-Белогоровка".
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За разбитую переправу – вознаграждение
Помню, как враг пытался прорваться через Северский Донец. Накануне я пошел спать где-то в 3 часа ночи, а уже в 5 утра проснулся и прибыл на пункт управления. Там мне сообщили, что враг привел первый понтонный мост. Необходимо было искать какое-нибудь креативное решение,
– вспоминает он.
Итак, Сергей Наев объявил соревнование. Он объявил, кто первым разрушит российский мост, тот получит денежную премию, а также будет представлен к государственной награде.
Впрочем, следует понимать, что это не остановило оккупантов. Они продолжили пробовать наводить мосты. Следовательно, задачу поставили командиру 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича полковнику Сергею Марценюку.
Речь идет о обнаружение и воспрепятствование попыткам навести переправу. Если же врагам удастся это сделать, то нашим военным необходимо уничтожать мосты.
Следовательно, боевая работа продолжалась в течение 9 суток – с 4 по 13 мая 2022 года. Наши военные сорвали две попытки русских захватчиков соорудить переправу. Кроме того, уничтожили 4 приведенных понтонных моста.
В результате, оккупанты от форсирования реки отказались. Также они утопили в водах Северского Донца свои танки, чтобы они не достались украинскому войску.
Обратим внимание, что Сергей Гайдай – тогдашний глава Луганской ОВА – отметил, что ВСУ 12 мая в очередной раз уничтожили понтонные переправы врага. А также ликвидировали как живую силу, так и технику противника. По словам Гайдая, тогда удалось уничтожить около 70 единиц техники, а также отправить на тот мир десятки врагов.