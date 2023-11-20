В колонке Сергей Наев подробнее рассказал об этом. В рассказе о том, как наши защитники останавливали оккупантов на Изюмском направлении весной 2022 года, он вспомнил, что "враг решил продвинуться через Северский Донец на участке Дроновка-Серебрянка-Белогоровка".

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За разбитую переправу – вознаграждение

Помню, как враг пытался прорваться через Северский Донец. Накануне я пошел спать где-то в 3 часа ночи, а уже в 5 утра проснулся и прибыл на пункт управления. Там мне сообщили, что враг привел первый понтонный мост. Необходимо было искать какое-нибудь креативное решение,

– вспоминает он.

Итак, Сергей Наев объявил соревнование. Он объявил, кто первым разрушит российский мост, тот получит денежную премию, а также будет представлен к государственной награде.

Обратим внимание! По словам Наева, через час ему доложили, что соответствующую задачу выполнили.

Впрочем, следует понимать, что это не остановило оккупантов. Они продолжили пробовать наводить мосты. Следовательно, задачу поставили командиру 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича полковнику Сергею Марценюку.

Речь идет о обнаружение и воспрепятствование попыткам навести переправу. Если же врагам удастся это сделать, то нашим военным необходимо уничтожать мосты.

Следовательно, боевая работа продолжалась в течение 9 суток – с 4 по 13 мая 2022 года. Наши военные сорвали две попытки русских захватчиков соорудить переправу. Кроме того, уничтожили 4 приведенных понтонных моста.

В результате, оккупанты от форсирования реки отказались. Также они утопили в водах Северского Донца свои танки, чтобы они не достались украинскому войску.

Обратим внимание, что Сергей Гайдай – тогдашний глава Луганской ОВА – отметил, что ВСУ 12 мая в очередной раз уничтожили понтонные переправы врага. А также ликвидировали как живую силу, так и технику противника. По словам Гайдая, тогда удалось уничтожить около 70 единиц техники, а также отправить на тот мир десятки врагов.