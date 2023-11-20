У колонці Сергій Наєв детальніше розповів про це. У розповіді про те, як наші захисники зупиняли окупантів на Ізюмському напрямку весною 2022 року, він пригадав, що "ворог вирішив просунутися через Сіверський Донець на ділянці Дронівка-Серебрянка-Білогорівка".

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За розбиту переправу – винагорода

Пам'ятаю, як ворог намагався прорватись через Сіверський Донець. Напередодні я пішов спати десь о 3 годині ночі, а вже о 5 ранку прокинувся і прибув на пункт управління. Там мені доповіли, що ворог навів перший понтонний міст. Необхідно було шукати якесь креативне рішення,

– пригадує він.

Тож, Сергій Наєв оголосив змагання. Він оголосив, хто першим зруйнує російський міст, той отримає грошову премію, а також буде представлений до державної нагороди.

Звернімо увагу! За словами Наєва, за годину йому доповіли, що відповідне завдання виконали.

Втім, слід розуміти, що це не зупинило окупантів. Вони продовжили намагатися наводити мости. Відтак, завдання поставили командиру 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича полковникові Сергію Марценюку.

Мовиться про виявлення та перешкоджання спробам навести переправу. Якщо ж ворогам таки вдасться це зробити, то нашим військовим необхідно знищувати мости.

Відтак, бойова робота тривала впродовж 9 діб – з 4 по 13 травня 2022 року. Наші військові зірвали дві спроби російських загарбників спорудити переправу. Крім того, знищили 4 наведені понтонні мости.

У результаті, окупанти від форсування річки відмовилися. Також вони втопили у водах Сіверського Донця свої танки, щоб вони не дісталися українському війську.

Звернімо увагу, що Сергій Гайдай – тодішній глава Луганської ОВА – зауважив, що ЗСУ 12 травня вкотре знищили понтонні переправи ворога. А також ліквідували як живу силу, так і техніку ворога. За словами Гайдая, тоді вдалося знищити близько 70 одиниць техніки, а також відправити на той світ десятки ворогів.