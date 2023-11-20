Експерт "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексій Їжак розповів 24 Каналу, що не є новиною ставлення російської влади до своїх громадян – вони для неї нічого не значать. Єдине чого вона боїться – соціального вибуху, проте напевно Кремль сподівається, що ще має час та людський ресурс для того, щоб здійснити свої плани.

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Потрібно перемир'я

Росія має "протриматись" до двох дедлайнів: президентських виборів у Росії – в березні 2024 року та у США – у листопаді.

До виборів в Росії окупантам потрібно отримати якийсь результат, а це перемога, яка означає відмову України від бойових дій та перемир'я на тій лінії бойових дій, яка є.

"Далі росіянам будь за що потрібно дотягнути це перемир'я до президентських виборів у Сполучених Штатах. Потім вони сподіваються на тлі геополітичних змін легалізувати територіальні захоплення в новій міжнародній системі", – зауважив експерт "Національного інституту стратегічних досліджень".

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Грають в "лотерею"

Водночас підґрунтя для соціального вибуху потроху формується в Росії. Дружини мобілізованих, чиї чоловіки вже понад 20 місяців не повертаються додому, проводять мітинги з вимогою ротації на фронті.

Наразі російській владі ймовірно вдасться стримати цей протестний рух, адже вона має гроші, щоб платити військовим.

Владімір Путіна напевно розкрив свою "кубишку" і платить "гробові" гроші в такому обсязі, що люди готові до того, щоб хтось в родині помер, щоб отримати кошти. Люди грають в цю "лотерею" та розраховують в ній виграти: піти на фронт та заробити дійсно великі гроші,

– зазначив Олексій Їжак.

Росія виплачує великі гроші військовим, тому що не наважилась на мобілізацію, яка для неї є соціально небезпечною. Саме тому влада купує людський матеріал та закидають його на фронт. Поки вони здатні платити, люди будуть воювати. А там, де виникають проблеми з виплатами, наголосив він, вибухають протести.

Важливо! Дружини мобілізованих провели в Москві першу з початку повномасштабного вторгнення протестну акцію. 7 листопада жінки з плакатами вийшли на Театральну площу та вимагали демобілізувати їхніх чоловіків. Зрештою поліція прибрала протестувальниць, однак, на думку аналітиків з британської розвідки"миттєва вимога протестувальників примітна". Ба більше, подібні акції можуть поширюватись й на регіони Росії.

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