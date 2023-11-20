Експерт "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексій Їжак розповів 24 Каналу, що не є новиною ставлення російської влади до своїх громадян – вони для неї нічого не значать. Єдине чого вона боїться – соціального вибуху, проте напевно Кремль сподівається, що ще має час та людський ресурс для того, щоб здійснити свої плани.
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Потрібно перемир'я
Росія має "протриматись" до двох дедлайнів: президентських виборів у Росії – в березні 2024 року та у США – у листопаді.
До виборів в Росії окупантам потрібно отримати якийсь результат, а це перемога, яка означає відмову України від бойових дій та перемир'я на тій лінії бойових дій, яка є.
"Далі росіянам будь за що потрібно дотягнути це перемир'я до президентських виборів у Сполучених Штатах. Потім вони сподіваються на тлі геополітичних змін легалізувати територіальні захоплення в новій міжнародній системі", – зауважив експерт "Національного інституту стратегічних досліджень".
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Грають в "лотерею"
Водночас підґрунтя для соціального вибуху потроху формується в Росії. Дружини мобілізованих, чиї чоловіки вже понад 20 місяців не повертаються додому, проводять мітинги з вимогою ротації на фронті.
Наразі російській владі ймовірно вдасться стримати цей протестний рух, адже вона має гроші, щоб платити військовим.
Владімір Путіна напевно розкрив свою "кубишку" і платить "гробові" гроші в такому обсязі, що люди готові до того, щоб хтось в родині помер, щоб отримати кошти. Люди грають в цю "лотерею" та розраховують в ній виграти: піти на фронт та заробити дійсно великі гроші,
– зазначив Олексій Їжак.
Росія виплачує великі гроші військовим, тому що не наважилась на мобілізацію, яка для неї є соціально небезпечною. Саме тому влада купує людський матеріал та закидають його на фронт. Поки вони здатні платити, люди будуть воювати. А там, де виникають проблеми з виплатами, наголосив він, вибухають протести.
Росіяни продовжують зазнавати втрат
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що окупанти зазнають серйозних втрат, однак продовжують відправляти на штурми своїх вояк.
- За його словами, російське командування запровадило нову тактику – "візьми позицію або помри". Також проти військових діють загороджувальні загони та застосовують фізичну силу і подекуди навіть розстріли.
- Водночас за минулий тиждень окупанти втратили 7020 бійців. Також Силами оборони було знищено 711 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
- Крім того, за минулу добу було ліквідовано 640 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення – 319 210 російських загарбників.