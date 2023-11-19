Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону розповів, що ворог безуспішно намагається наступати на кількох ділянках фронту. Проте завдяки зусиллям наших захисників ворожа армія зазнає втрат.

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Серед росіян поширюється дезертирство

За словами Штупуна, Росія, попри втрати, продовжує поповнювати знекровлені штурмові підрозділи.

Якщо схарактеризувати тактику ворога, то це "візьми позицію або помри". Тому росте кількість дезертирів,

– розповів він.

За словами речника, командування російської армії щодо своїх підлеглих застосовує загороджувальні загони та фізичну силу, а інколи навіть розстріли.

Ситуація на фронті

Ворог намагався вести штурмові дії поблизу Кераміка, Степового та Авдіївки. Загалом, за добу там відбито 26 атак. Штупун розповів, що на Шахтарському напрямку росіяни також намагались наступати поблизу Старомайорського. На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог минулої доби втратив 531 особу, а також на Донеччині 5 окупантів здалися в полон", – зауважив Штупун.

Також він розповів, що було знищено 36 одиниць військової техніки, серед них – 2 засоби ППО та 2 одиниці спецтехніки. Крім цього, окупанти втратили два склади боєприпасів та ще три важливих об'єкти.

Ситуація на інших напрямках фронту