Впродовж минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці й закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Росіяни вели наступальні дії східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, але без успіху – загалом наші захисники відбили 26 атак.

На Мар'їнському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Їхні спроби були марним, наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу й завдають вогневого ураження по тилах противника. Також сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Варто зазначити, що за добу ворог завдав по Україні 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати ворога

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

За минулу добу наші захисники ліквідували аж 1 190 окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого 2022 року зросли до 318 570.