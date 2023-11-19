Впродовж минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Дивіться також ЗСУ посунули окупантів на 3 – 8 кілометрів від Дніпра на Херсонщині, – речниця ОК "Південь"

Яка ситуація на фронті

Варто зазначити, що за добу ворог завдав по Україні 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати ворога

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

За минулу добу наші захисники ліквідували аж 1 190 окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого 2022 року зросли до 318 570.