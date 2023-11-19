За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

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Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие направления. Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Россияне вели наступательные действия восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, но без успеха – всего наши защитники отразили 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Их попытки были напрасны, наши защитники отбили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" наши воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника. Также силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Стоит отметить, что за сутки враг нанес по Украине 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1190 оккупантов. Общие потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года возросли до 318 570.