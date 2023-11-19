За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

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Какая ситуация на фронте

Стоит отметить, что за сутки враг нанес по Украине 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1190 оккупантов. Общие потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года возросли до 318 570.