За 24 февраля 2022 года наши военные уже уничтожили 318 570 российских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их точно трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 5435 (+13);

боевых бронированных машин – 10 166 (+25);

артиллерийских систем – 7744 (+18);

РСЗО – 898 (+2);

средства ПВО – 588 (+2);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29);

крылатые ракеты – 1563 (+0);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 120 (+29);

специальная техника – 1096 (+6).

Потери врага по состоянию на 19 ноября 2023 года

Успехи ВСУ на фронте