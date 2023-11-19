З 24 лютого 2022 року наші військові вже знищили 318 570 російських солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх точно важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5435 (+13);

бойових броньованих машин – 10166 (+25);

артилерійських систем – 7744 (+18);

РСЗВ – 898 (+2);

засоби ППО – 588 (+2);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29);

крилаті ракети – 1563 (+0);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29);

спеціальна техніка – 1096 (+6).



Втрати ворога станом на 19 листопада 2023 року

Успіхи ЗСУ на фронті