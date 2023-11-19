З 24 лютого 2022 року наші військові вже знищили 318 570 російських солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх точно важко через інтенсивні бої.
Дивіться також Репетиція "жесту доброї волі": про що свідчить фальстарт "перегрупування" Росії на Херсонщині
Які втрати ворога у техніці
- танків – 5435 (+13);
- бойових броньованих машин – 10166 (+25);
- артилерійських систем – 7744 (+18);
- РСЗВ – 898 (+2);
- засоби ППО – 588 (+2);
- літаків – 323 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29);
- крилаті ракети – 1563 (+0);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29);
- спеціальна техніка – 1096 (+6).
Втрати ворога станом на 19 листопада 2023 року
Успіхи ЗСУ на фронті
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські військові просунулись на лівому березі Дніпра у Херсонській області на 3 – 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. За її словами, мінометні розрахунки вже не досягають правого берега.
- Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що великих втрат на фронті зазнають ворожі загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає на лінію зіткнення першими. У деяких з них залишилося орієнтовно 10 – 15% від початкової кількості особового складу.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наші військові на лівому березі Дніпра знищили ворожий "Сонцепьок". Варто зауважити, що з цієї зброї окупанти могли атакувати українську сторону запалювальними або термобаричними боєприпасами.