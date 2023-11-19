В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що наші захисники посунули окупантів на кілька кілометрів, інформує 24 Канал. Водночас вона зазначила, що цього недостатньо, щоб вороги не били з артилерії по правому берегу.

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Але це вже "певне досягнення"

Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому – це певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати,

– зазначила вона.

За словами Наталії Гуменюк, роботи для наших військових багато. І хоч у зведеннях фігурує щодня по 4 – 10 знищених артилерійських систем, окупанти все одно продовжують з артилерії поливати вогнем правий берег Херсонщини.

Це означає, що в окупантів є можливість підтягувати резерв, і що поки у них немає критичної межі кількості цих установок. Крім того, слід розуміти, що російські загарбники не вибиті настільки, щоб не мати змоги підтягувати додаткові сили. Вона додала, що на місце знищених позицій повертаються інші, більш свіжі.

Скільки окупантів на лівому березі

Водночас окреслила, скільки російських загарбників на лівому березі. За її словами, загальна кількість угруповання оцінюється у кілька десятків тисяч. Утім, конкретну цифру речниця не назвала, щоб "не орієнтувати ворога". Попри це, у людей має бути загальне розуміння, переконана Наталія Гуменюк.

Ворога там багато, роботи у нас теж,

– резюмувала вона.

Наталія Гуменюк також додала, що створення ударних угруповань не фіксується. За її словами, це означає, що в окупантів немає потужностей, щоб готуватися до активних дій.

В Інституті з вивчення війни у своєму звіті зауважили, що Україна створює плацдарми на лівобережжі Херсонщини. У ньому також проаналізували мету та виклики. Читайте огляд за цим посиланням.