В аналітичному огляді Інституту вивчення війни посилаються на командування Корпусу морської піхоти України та Генштаб. Зазначають, що українські морські піхотинці після успішних дій закріпили кілька "плацдармів" на східному березі і проводять дії з розширення цих позицій.

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Мета створення плацдармів

У звіті уточнюють, що говорячи про "плацдарм", мають на увазі територію на боці ворога від водної перешкоди, яка є достатньо великою, щоб вмістити більшість сил, які переправляються, а також можливість забезпечити захист місць переправи.

"Офіційне визнання Україною цих позицій плацдармами свідчить про те, що українське командування вважає, що цих позицій достатньо для продовження наземних операцій на східному березі", – ідеться в огляді.

У Генштабі України заявили, що одним із головних оперативних завдань сухопутних операцій України на східному березі є недопущення обстрілу російськими військами мирного населення на західному березі Херсонської області, зокрема поблизу Херсона.

Українські сили на лівому березі ведуть диверсійні дії, рейди та розвідку та, зокрема, спостерігають за російськими позиціями для отримання розвідувальної інформації про російське матеріально-технічне забезпечення та концентрацію боєприпасів,

– повідомили аналітики посилаючись на дані Генштабу.

Ситуація на Лівому березі