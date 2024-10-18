Станом на 2024 рік в Україні зарплата для військовослужбовців залишається на рівні 2023 року. Втім, грошове забезпечення складається не лише із зарплати, але і з додаткових нагород, як-от 30, 50 та 100 тисяч гривень. Також цьогоріч введена нова нагорода в 70 тисяч гривень. А в разі поранення, інвалідності чи загибелі військовослужбовці та їхні сім’ї мають право і на матеріальну допомогу.

Водночас неодноразово виплати військовим можуть затримувати. На це є декілька причин, від технічних проблем до бюджетних. Розв'язувати це питання радять спочатку з командирами та відповідними фінансовими органами.

24 Канал дізнавався, скільки на сьогодні отримують українські військові від найнижчого до найвищого рангу, чи зменшаться їхні виплати у разі підвищення військового збору з жовтня, чому може відбутися затримка зарплатних витрат і куди з цим звертатися.

Яка зарплата у військових на сьогодні

З 1 жовтня 2024 року відповідно до чинних правил зарплата українських військових залишатиметься на тому ж рівні, що й нині, щонайменше до кінця цього року.

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Відомо, що згідно з законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, та стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

З чого складаються виплати військовим:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода – це надбавки 30, 50 та 100 тисяч гривень, встановлені на період воєнного стану;

одноразова винагорода, яка нараховуватиметься за кожні 30 днів бойових завдань на передовій, у розмірі 70 тисяч гривень.

Зауважте! Військові отримують 30 тисяч гривень за бойові (спеціальні) завдання, а також за захист безпеки населення та інтересів держави. Водночас 50 тисяч гривень отримують ті, хто виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командування. Найвищу винагороду в 100 тисяч гривень отримують ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій. Крім того, таку суму виплачують й тим, хто проходить лікування чи реабілітацію або ж потрапив у полон.

Своєю чергою, грошове забезпечення поділяється ще на дві частини:

основна – охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років,

додаткова – надбавки за особливості проходження служби, зокрема в гірських регіонах чи на острові Зміїний, забезпечення режиму секретності та за наукові або спортивні звання.

У 2024 році рівень грошового забезпечення військовослужбовців залишився на рівні 2023 року. Тому залежно від посади та роду військ військовим нараховується заробітна плата:

Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом в Сухопутних військах ЗСУ розмір коливається від 20 130 гривень (рекрут) до 26 096 гривень (головний сержант роти).

У Десантно-штурмових військах, морській піхоті або ж гірсько-штурмових підрозділах зарплати інші: від 21 197 гривень до 29 926 гривень.

У Силах спеціальних операцій розмір виплат ще вищий: від 33 062 гривень до 42 365 гривень.

Зарплати в офіцерського складу військової служби з погляду грошового забезпечення найвищі.

У Сухопутних військах зарплата стартує від 28 229 гривень для командира взводу до трішки більше ніж 50 тисяч гривень для командира бригади .

. У ССО діапазон зарплат сягає від понад 42 тисяч гривень до 60 тисяч гривень.

Що робити, якщо військовим затримують виплати

Адвокат Лариса Величко у коментарі для 24 Каналу розповіла, що затримки у виплаті зарплат військовим можливі, але законодавство визначає, що зарплата повинна виплачуватися регулярно, зазвичай один раз на місяць.

Важливо! Допустимий термін затримки не встановлений чітко, однак, якщо затримка триває більше ніж один місяць, це може вважатися незаконним. У разі затримки військові мають право на отримання пояснень та можливе відшкодування.

Величко додає, що в цьому разі військовим слід звертатися до свого командира частини або адміністрації.

Лариса Величко Радник, адвокат юридичної фірми GRACERS Вони можуть надати інформацію про причини затримки. Якщо питання не вирішується, військові можуть звернутися до фінансових органів Міністерства оборони України або до Державної аудиторської служби.

Звернення до командира: першим кроком є подання письмового запиту до командира частини.

Документація: зберігайте всі документи, які підтверджують затримку виплат (наприклад, розпорядження, особисті записи).

Звернення до відповідних органів: якщо проблема не вирішується, можна звернутися до фінансових органів Міністерства оборони або до суду, якщо ситуація вимагає юридичного втручання.

Серед найчастіших причин затримки виплат – бюджетні, технічні проблеми, адміністративні затримки (затримка в обробці документів або в кадрових службах тощо) або ж військові дії (в умовах війни затримки можуть бути пов'язані з нестабільністю та ризиками, які впливають на функціонування фінансових структур).

Як зазначила адвокат Лариса Кісь для 24 Каналу, на сьогодні мінімальна зарплата солдата становить 20 100 гривень, строковики отримують 6 тис. гривень, водночас курсанти військових училищ усього 2350 гривень. Інший діапазон зарплат в інструкторів – від 15 до 30 тисяч гривень.

Лариса Кісь Адвокат ЮКК "Де-Юре" Зазвичай військовослужбовці отримують оплату на картку банку за попередній місяць служби у два етапи: це аванс з 5 по 15 число та основна сума з 25 до початку наступного місяця. Все залежить від військових частин та роду військ.

Отже, виплата за жовтень авансу до 15 листопада, залишку до 30 листопада не є затримкою виплат. А все, що понад цих термінів, – затримка.

В будь-якому випадку та з будь-яких причин затримка виплат є неприпустимим порушенням прав військовослужбовців, яке повинно бути відновлено, а порушення – припинено,

– резюмує пані Лариса.

Зверніть увагу! За словами Кісь, затримки з виплатами станом на жовтень 2024 року не спостерігаються. Отже, поточні питання з нарахування та виплат вирішуються достатньо оперативно в порядку звичайної комунікації військовослужбовця з командиром та фінслужбою на рівні військової частини, зокрема в телефонному режимі.

Інша справа, якщо вирішити із затримкою нічого не вдалося. Тоді краще дотримуватися такого алгоритму дій:

З'ясуйте причину затримки (вона сталася на державному рівні у всіх військових чи на рівні фінвідділу вашої військової частини). Якщо затримка на рівні військової частини, з'ясуйте, з чиєї вона провини чи з якої причини та який орієнтовний час виплат.

До речі! Військовий може залишити скаргу (голосове повідомлення) із зазначенням свого звання, ПІБ, номеру військової частини та періоду затримки виплат або ж написати її за такими контактами: гаряча лінія МОУ – 1512; електронна пошта – admou@post.mil.gov.ua; фінансовий департамент МОУ для отримання інформації, чи затримка відбувається на державному рівні (довідка про номери телефонів абонентів МОУ ЗСУ – (044) 271-36-26 або ж урядова лінія).

Яка матеріальна допомога у разі смерті, поранення, інвалідності

Згідно з рішенням міністра оборони від 16 січня 2024 року матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань виплачується військовослужбовцям у розмірі місячного грошового забезпечення на таких підставах:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця,

поранення (контузії, травми, каліцтва), пов'язане із захистом Батьківщини під час воєнного стану;

інвалідність унаслідок поранення;

порушення стану здоров'я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами, а саме:

онкологічне захворювання; захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, С; безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці у зв'язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем із тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів; сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи є заручниками, а також інтерновані в нейтральних державах або визнані безвісти зниклими.

Крім того, у вересні Кабмін затвердив новий порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця. Однак ідеться лише про ті компенсації, які виплачуються у випадках, коли військовослужбовець загинув під час проходження служби, але не внаслідок бойових дій.

У випадку загибелі право на виплату мають члени сім'ї військовослужбовця, а сума допомоги складає 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Для розрахунку використовується розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня року, коли військовослужбовець загинув або помер.

Цьогоріч цей мінімум становить 3028 гривень, а отже, одноразова допомога сягає 2 271 000 гривень.

Водночас суми, що отримують ветерани, які зазнали інвалідності внаслідок війни, становлять у 2024 році:

для I групи – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);

– 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень); для II групи – 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень);

– 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень); для III групи – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).

Скільки у 2025 році виділили на оборону країни

На фінансування оборони на 2025 рік закладено у бюджеті на рівні 2,22 трильйона гривень, або ж 26,3% від прогнозованого ВВП.

Що таке ВВП Це сукупність грошової вартості всіх товарів та послуг, які виробили в країні та які призначені для продажу.

Нагадуємо, що проєкт бюджету на 2025 рік схожий на бюджет 2024 року. Серед пріоритетів як цього року, так і наступного залишаються забезпечення оборони, безпека та соціальний захист населення.

У Мінфіні наголосили, що фінансування сектору безпеки й оборони – основний пріоритет, закладений у проєкті. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що всі внутрішні ресурси знову будемо спрямовувати на ці цілі.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трильйона. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

До речі, у 2024 році на сектор безпеки й оборони від початку було закладено менше – 2,17 трильйона гривень.

Чи вплине підвищення військового збору на зарплати

З 1 жовтня військовий збір в Україні суттєво зріс відповідно до ухваленого законопроєкту про підвищення податків з 1,5 до 5%.

Зверніть увагу! Станом на вересень 2024 року мінімальне нарахування грошового забезпечення для військового у Збройних Силах України становило не більше як 20 тисяч гривень. З огляду на новий розмір військового збору військовослужбовець у Сухопутних військах ЗСУ отримував би зарплату на рівні трішки більше ніж 19 тисяч гривень.

Однак, як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, нещодавно ВРУ затвердила законопроєкт про підвищення податків, де з військових не утримуватиметься новий військовий збір.

Передбачається, що військовий збір зростає до 5% для фізосіб, крім військових, для яких цей податок надалі складатиме 1,5%.

Водночас очікується, що новий закон принесе додаткові надходження у бюджет на рівні десь 21 мільярда гривень у 2024 році та 140 мільярдів гривень у 2025 році.

Цікаво! Якщо військовому потрібно розрахувати зарплату з урахуванням усіх доплат, то він чи вона можуть використати спеціальний калькулятор грошового забезпечення на сайті Соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і членів їх сімей Міноборони.