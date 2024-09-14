Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та урядовий портал. Розповідаємо, скільки планують витратити на оборону у наступному році.

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Видатки на оборону

Це буде вже четвертий бюджет країни, яка веде війну проти агресії Росі. У наступному році буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

Зокрема, уряд заклав у бюджет 2223 мільярда гривень на оборону (майже 26,3% ВВП). Кошти підуть на фінансування потреб військових, придбання озброєння, техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Зауважте. На оборону спрямують 56,4% всіх видатків державного бюджету.

Також проєкт бюджету опублікував голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Він зазначив, що попри збільшення фінансування, відбувається скорочення можливостей союзників підтримувати військову допомогу на рівні попередніх років.

Відтак, він наголосив на важливості прийняття позитивного рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів долаоів – пільгового фінансування від держав G7, які можна буде використовувати, зокрема, і на оборону.