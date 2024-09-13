Варто зазначити, що у Кабінеті Міністрів, згідно з бюджетом на 2024 рік, прогнозують зростання курсу долара щодо гривні. Воно відбуватиметься протягом наступних 12 місяців.

До теми Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік

Яким прогнозують курс долара на 2025 рік в бюджеті

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі написав, що курс, який заклали в бюджет на наступний рік, прогнозують у межах 45 гривень за долар США.

Варто зазначити, що показник, визначений урядом, не свідчить, що саме таким буде курс валют протягом 2025 року. Значення 45 гривень за долар варто сприймати як очікуваний максимум і засіб зростання прибутків з імпорту.

Водночас, за даними народного обранця, уряд також спрогнозував, що інфляція на наступний рік закладається + 9,5 відсотків. Железняк також підкреслив, що, згідно з прогнозом на бюджет, зростання ВВП очікується в наступному році менше ніж в цьому, лише плюс 2,7 відсотка.

До слова, про проєкт бюджету на 2025 рік також висловився і Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр заявив, що доходи очікують на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки бюджету планують на рівні 3,6 трильйона гривень.

Глава уряду також наголосив, що новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними.