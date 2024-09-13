Стоит отметить, что в Кабинете Министров, согласно бюджету на 2024 год, прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне. Он будет происходить в течение следующих 12 месяцев.

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Каким прогнозируют курс доллара на 2025 год в бюджете

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что курс, который заложили в бюджет на следующий год, прогнозируют в пределах 45 гривен за доллар США.

Стоит отметить, что показатель, определенный правительством, не свидетельствует, что именно таким будет курс валют в течение 2025 года. Значение 45 гривен за доллар следует воспринимать как ожидаемый максимум и средство роста доходов по импорту.

В то же время, по данным народного избранника, правительство также спрогнозировало, что инфляция на следующий год закладывается + 9,5 процента. Железняк также подчеркнул, что, согласно прогнозу на бюджет, рост ВВП ожидается в следующем году меньше чем в этом, лишь плюс 2,7 процента.

К слову, о проекте бюджета на 2025 год также высказался и Денис Шмыгаль. Премьер-министр заявил, что доходы ожидают на уровне 2 триллионов гривен. Расходы бюджета планируют на уровне 3,6 триллиона гривен.

Глава правительства также отметил, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.