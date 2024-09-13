Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже третий бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

Приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.

Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Продолжим помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя.

Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого.