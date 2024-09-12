Какой дефицит военного бюджета Украины

Сейчас военный бюджет Украины нуждается в дофинансировании. Для обеспечения украинской армии нужно еще ориентировочно 500 миллиардов гривен.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024-го. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть.

Шмыгаль напоминает, что один военный обходится Украине в 1,2 миллиона гривен. То есть, из-за мобилизации и дальнейшего заполнения вакансий в ВСУ, эти расходы становятся больше.

Когда мы добираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 миллиардов, которая озвучена и подана, это тот дефицит, который нужен нашим ВСУ до конца этого года для того, чтобы профинансировать,

– уточняет Шмыгаль.

Бюджет 2025 года будет учитывать реалии. Уже сейчас украинское правительство активно работает над ним вместе с МВФ.