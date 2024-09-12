Европа больше не нуждается в российском газе

Как заявила в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ЕС готов полностью остановить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему после окончания действующего контракта в декабре 2024 года.

Читайте также: Зима обещает быть тяжелой: Шмыгаль рассказал, как Украина планирует обеспечивать себя газом

Как отметила еврокомиссар, сейчас нет необходимости искать пути продолжения сотрудничества с российским "Газпромом", поскольку ЕС уже нашел альтернативные источники поставок. В то же время страны-члены ЕС или их компании, которые все еще покупают газ у России, фактически получили два дополнительных года для адаптации.

Как уменьшился импорт ЕС российского газа

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, доля российского газа в общем импорте Европейского Союза упала с 45% до 18%. В то же время выросли объемы поставок газа из Норвегии и Соединенных Штатов. Симсон также отметила, что с августа 2022 года по май 2024 года спрос на газ в ЕС сократился на 138 миллиардов кубометров.