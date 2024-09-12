Європа більше не потребує російського газу

Як заявила у Брюсселі єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, ЄС готовий повністю зупинити транзит російського газу через українську газотранспортну систему після закінчення чинного контракту у грудні 2024 року.

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Як зазначила єврокомісарка, нині немає потреби шукати шляхи продовження співпраці з російським "Газпромом", оскільки ЄС вже знайшов альтернативні джерела постачання. Водночас країни-члени ЄС або їхні компанії, які все ще купують газ у Росії, фактично отримали два додаткові роки для адаптації.