Що буде із газом взимку

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, протягом 7 місяців 2024 року група "Нафтогаз" видобула 8,6 мільярда кубічних метрів газу, що на понад 7% перевищує обсяги видобутку за аналогічний період минулого року.

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Він наголосив, що минулу зиму вдалось пройти власними силами, без залучення допомоги від партнерів, а також без купівлі додаткового газу ззовні. Щобільше, про транзит нафти й газу з Росії навіть не може йти мови.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України З Росією ми не ведемо і не збираємося вести перемовини про транзит нафти і газу.

Відновлення енергетичної інфраструктури

Водночас він підкреслив, що енергетична стійкість продовжує бути однією з найбільших актуальних проблем. Зокрема, уряд розпочав ряд програм для підтримки громадян, бізнесу та ОСББ з метою відновлення енергетичної інфраструктури.

Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити,

– повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна вже успішно подолала три опалювальні сезони, але ця зима обіцяє бути не менш важкою, а можливо, навіть найважчою.