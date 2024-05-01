Скільки коштує куб води 2024

Нині ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 гривні до 45,97 гривні. Відповідно найдешевша вода на Харківщині, а найдорожча у Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

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Проте з часом деякі постачальники підняли вартість своїх послуг. Зокрема у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, до 19,63 гривні. А от у будинках з лічильниками він зріс на 6%, до 31,15 гривні.

Ціна на водовідведення, для споживачів без лічильника теж піднялася до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є, до 50,78 гривні.

Нагадаємо! У Нововолинську та у "Бориспільводоканалі" вирішили підвищити тарифи на воду на початку 2024 року.

Тарифи намагаються підняти не вперше

Влітку 2023 року НКРЕКП вже намагалася підійняти тарифи на воду. Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня торік мали зрости в середньому на 32%. Втім, це рішення було скасовано, а вище керівництво країни назвало цей захід непрофесійним.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

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