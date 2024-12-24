Якою ж буде погода до кінця грудня, на Різдво, Новий рік і в січні 2025 року, чи почнуться сильні морози та снігопади, чи навпаки – затримається аномальне тепло, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода на Різдво й коли похолодає

На носі – Різдво, і коли ми говоримо про свята, одразу виникає асоціація про справжню зимову погоду, коли падає лапатий сніг, мете хурделиця і щипає мороз. То ж яку погоду чекати найближчими днями? Тепло ще затримається чи все-таки різко похолодає – і на Різдво цього року будуть морози та сніг?

Погода у нас не зовсім зимова. Все ж таки залишаються "плюси". У багатьох областях температурний фон вищий за кліматичну норму десь на 4 – 7 градусів. Щодо прогнозів на Різдво – завтра у більшості західних областей все ж таки може бути невеликий мокрий сніг. На Півдні – переважно дощ. Решта території залишається без опадів.

Таку погоду спричиняють атмосферні фронти з півдня. Зараз над Балканами перебуває поле зниженого тиску. Атмосферні фронти дещо впливають переважно на південно-західну частину України. Цей циклон, що зараз над Грецією, буде просуватися в сторону Туреччини, відповідно поступово його вплив вже буде слабшати.

Утім, завтра, на Різдво, ще трошечки в нас будуть опади, але тільки в західних областях та по південних. Також варто зазначити, що у північній частині вночі та вранці місцями туман може бути. У західних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Якихось сильних коливань температури поки що немає. Протягом доби у більшості регіонів вона становитиме від -2 до +3 градусів. Тепліше хіба що на Півдні, Сході та Дніпропетровщині: упродовж доби +2 – +7 градусів. У Криму вдень навіть до +10 градусів.



Різкого похолодання і сильних опадів на Різдво не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Надалі вже слабшатиме вплив цих атмосферних фронтів. Вони будуть відходити, адже посилиться поле підвищеного тиску. Антициклон буде простягатися практично над усією територією Європи.

Ми також будемо перебувати під його впливом з 26 грудня. Тож у четвер, 26 грудня, хіба що в Карпатському регіоні залишається ще невеликий сніг. А от невеликий дощ і мокрий сніг місяцями можуть бути трошечки у Криму, південних і центральних областях. Решта території вже без опадів. І 27 грудня так само переважатиме погода без опадів.

Температура в ці дні вночі та в день знову практично однакова, зокрема від -4 до +2 градусів. У південній частині дещо тепліше: 0 – +7 градусів.

Вітер буде північно-східного напрямку, 5 – 12 метрів за секунду. На Півдні та Сході країни місцями пориви можуть бути 15 – 20 метрів за секунду.

Таким осередком зими й холодної погоди залишаються у нас Карпати. Там на 25 і 26 грудня прогнозуємо сніг. У п'ятницю вже без опадів. А температура в ці дні становитиме 0 – -7 градусів.



Найближчими днями сильного похолодання ще не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи будуть сильні снігопади й люті морози в Україні

Чи можливе посилення опадів до кінця грудня, чи все ж снігового покриву в Україні, окрім Карпат, поки не варто чекати?



Так, у Карпатах він є і, скажімо так, за ці дні навіть трошки десь додасться. Однак на решті території – ні, хіба що у крайніх прикордонних західних областях трошки можливий.

А так до кінця грудня по території України снігового покриву не очікуємо. Загалом починаючи з 26-го і до 30–31 грудня впливатиме поле високого тиску, яке просто унеможливить надходження до території України атмосферних фронтів і забезпечить нам таку стабільну спокійну погоду без опадів.

Можливо після 27 грудня будуть трошечки нижчі значення. Особливо в нічні години. Адже традиційно під час антициклонів, якщо є прояснення, температура може бути нижчою.

То все ж таки сильних морозів і навіть -10 – -15 градусів ще не буде?

Ні-ні-ні, таких ми не очікуємо. Лише локальне зниження до -6, можливо, -8 градусів. У Карпатах дещо нижче, але так по території України – більше не очікуємо.



Люті морози поки не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Наскільки звичною для України є відсутність снігового покриву взимку, як цього року?

Тенденція останніх років зберігається. Навіть наші науковці кажуть, що такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними. Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями.

Зверніть увагу! Згідно з кліматичними характеристиками, раніше у грудні сніговий покрив вже утворювався в більшості областей України. Тільки на Півдні не кожного року.

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Яким буде січень 2025: погода на місяць і Новий рік

Яким може бути початок січня нового 2025 року – тепло продовжиться чи все ж таки погода різко зміниться?

Перший день січня буде більш спокійний, а починаючи з 2 числа будуть змінюватися атмосферні процеси. Слабшатиме цей антициклон і вже будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони все ж таки принесуть опади. Сподіваємося, що погода вже буде більше нагадувати зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону.

Тобто на Новий рік, як і у 2024-му, сильних снігопадів не буде?

За розрахунками на сьогодні усе досить спокійно, бо це вплив поля високого тиску. Без опадів і температурний фон приблизно такий самий, як ми маємо зараз. Вдень, звичайно, можуть бути плюси, це не виключено.



Опадів і значних морозів на Новий рік поки не прогнозують / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можливо, що навіть після зниження температури взимку в Україні знову потепліє?

В принципі протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів.

Якраз це і спостерігаємо впродовж грудня вже, – невеликий мінус, особливо в нічні години, і до плюсових температур у денні години.

Очікуємо, що такі коливання й будуть надалі. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше.

Яким буде перший місяць 2025-го в Україні?

Поки за січень рано говорити. Даних ще немає. Прогноз буде після 25 – 26 грудня.

Важливо! Уже третє Різдво Україна відзначає в умовах повномасштабної війни. Багато з нас проведуть цей світлий день у рідному домі з близькими людьми. Усе завдяки захисникам і захисницям, які вже майже 11 років боронять Батьківщину від російського агресора, незалежно від погоди чи дати.



Завжди пам'ятайте про Героїв – тих, хто зараз не за святковим столом, а в окопі бореться за наше майбутнє, тих, хто перебуває в російському полоні, і тих, хто віддав найцінніше – свої життя за нашу свободу і незалежність. Допомагайте нашим захисникам і захисницям, донатьте й робіть усе, що тільки можете!



І не забудьте загадати у світле свято Різдва і новорічну ніч нашу перемогу. Це бажання мільйонів українців обов'язково здійсниться!