Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Прогноз погоди на зиму в Україні

За словами експертки, цього року зима в Україні очікується теплою. Так, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.

До речі, упродовж останніх років в Україні відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку. За останні 30 років вона стала теплішою майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. Тож дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року, зазначила метеорологиня.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,

– наголосила Віра Балабух.

Метеорологиня також зауважила, що найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається у східних областях і на високогір'ї Карпат.

"Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – сказала Балабух.

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