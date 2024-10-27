Яка причина такої аномальної погоди цього року, в інтерв'ю 24 Каналу пояснила Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Аномальне тепло в Україні

Експертка наголосила, метеорологічне літо – період з середньою за добу температурою повітря +15 градусів і вище. Цього року воно прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Тільки на Заході початок жовтня був прохолодним.

Аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків,

– зазначила Віра Балабух.

Додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту. Так, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 2024 досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду, підсумувала Віра Балабух.

До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

"Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою", – зазначила Балабух.

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Чи буде ще цього року бабине літо

Метеорологиня зазначила, що температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період. Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище за +15 градусів вже малоймовірне.